Cud się nie stał! W Rafako do zwolnienia 727 osób

727 osób może stracić pracę w Rafako. Tyle zatrudnia ich na dzień 21.11. spółka z Łąkowej – pisze portal naszraciborz.pl

W dniu 21 listopada 2024 roku Zarząd RAFAKO S.A. podjął decyzję o uruchomieniu formalnej procedury zwolnień grupowych w rozumieniu ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Przywołana decyzja Zarządu Spółki jest motywowana pogorszeniem sytuacji finansowej RAFAKO S.A. oraz złożonym do sądu w dniu 26 września 2024 roku wnioskiem o ogłoszenie upadłości Spółki, co skutkuje koniecznością dostosowania poziomu i kosztów zatrudnienia do obecnej sytuacji finansowej i rynkowej RAFAKO S.A. oraz rozmiarów prowadzonej działalności Spółki – cytuje portal komunikat przemysłowej spółki z Raciborza.

Zwolnienia mają być przeprowadzone do końca lutego przyszłego roku. Jak się dowiadujemy nieoficjalnie, Rafako ma pieniądze na grudniowe wypłaty – podaje naszraciborz.pl.

RAFAKO SA to spółka, dostarczająca specjalistyczne rozwiązania dla sektora energetycznego, ciepłownictwa oraz branży ropy i gazu w Polsce i za granicą. Firma założona w latach 50. XX wieku była dostawcą rozwiązań technologicznych związanych z wytwarzaniem energii i ochroną środowiska.

Sytuacja gospodarcza pod rządami „fachowców“ z Platformy coraz gorsza – a teraz grozi nam także coraz wyższe bezrobocie… - komentuje doniesienia z Raciborza poseł piS Paweł Jabłoński, były wiceminister spraw zagranicznych

