Elon Musk: Nie martwcie się o emeryturę za 10 lat

„Nie martwcie się odkładaniem pieniędzy na emeryturę za 10 czy 20 lat” — powiedział niedawno Elon Musk, najbogatszy człowiek na świecie, w podcaście „Moonshots with Peter Diamandis”. „To nie będzie miało znaczenia.” - relacjonuje portal Finance.yahoo

Elon Musk twierdzi, że tradycyjne oszczędzanie na emeryturę może stracić sens w świecie zdominowanym przez rozwój sztucznej inteligencji. Jego wizja zakłada przyszłość, w której podstawowe dobra i usługi będą łatwo dostępne, a niedobory staną się rzadkością.

Według Muska zmiany wynikające z rozwoju AI mogą sprawić, że społeczeństwo przejdzie w model obfitości:

— tłumaczył, wskazując na przyszłą dostępność mieszkania, opieki zdrowotnej i rozrywki.

Nie wszyscy podzielają ten optymizm. Conor Kelly z Prime Capital Financial zauważa: „Trudno sobie wyobrazić, że pieniądz po prostu zniknie w najbliższej przyszłości.”

Dodaje też sceptycznie, że nawet w świecie AI mogą pozostać dobra ograniczone, takie jak nieruchomości, które nadal będą wymagały kapitału. W jego ocenie planowanie finansowe pozostaje racjonalną strategią, niezależnie od technologicznych prognoz.

