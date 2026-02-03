Musk właśnie ogłosił. Przeniesie AI w kosmos

Należące do Elona Muska przedsiębiorstwo z branży kosmicznej SpaceX przejęło założoną przez niego firmę zajmującą się sztuczną inteligencją xAI - poinformował w poniedziałek najbogatszy człowiek świata.

Musk napisał w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej SpaceX, że jest to „nie tylko następny rozdział, lecz następna księga w misji SpaceX i xAI”.

Jak dodał, „obecne postępy w dziedzinie sztucznej inteligencji zależą od dużych naziemnych centrów danych, które wymagają ogromnych nakładów energii i chłodzenia”.

Dlatego jedynym logicznym rozwiązaniem jest przeniesienie tych wysiłków, które wymagają dużych zasobów, w miejsce, posiadające ogromne moce i przestrzeń - argumentował miliarder.

Według niego w ciągu dwóch-trzech lat „najtańszym sposobem na generowanie obliczeń AI będzie kosmos”. Tej prognozy nie podzielają inne firmy budujące centra danych, w tym Microsoft - zaznaczyła AP.

Oferta publiczna przedsiębiorstwa SpaceX

Agencja podkreśliła, że Musk połączył firmy przed zaplanowaną na ten rok pierwszą ofertą publiczną przedsiębiorstwa SpaceX.

Portal Axios, powołując się na źródło, zaznajomione ze szczegółami transakcji, napisał, że wartość firmy po fuzji wyceniana jest na około 1,2 biliona dolarów. W przeszłości Musk połączył xAI, który wypuścił chatbota Grok, z X (czyli dawnym Twitterem).

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

pap, jb

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Złoto: gwałtowna korekta po historycznym rajdzie

Oto jak Polacy zadłużyli się na 226 mld zł!

Senator Bierecki: bardzo niepokojące informacje o KSeF

»»Zatrważające dane! Liczba ludności Polski kurczy się dramatycznie! – oglądaj „Piatkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24