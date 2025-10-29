Informacje
Startuje Grokipedia. Oto pierwsza deklaracja Elona Muska

  Opublikowano: 29 października 2025, 14:54

    Aktualizacja: 29 października 2025, 14:58

Elon Musk uruchomił nową internetową encyklopedię – Grokipedię, która ma stanowić alternatywę dla Wikipedii.

Projekt oparty jest na modelu sztucznej inteligencji Grok, który przesiewa artykuły pod kątem faktów. Grokipedia ma minimalistyczny wygląd i zawiera około 900 tysięcy artykułów. Dla porównania, działająca od 15 stycznia 2001 roku Wikipedia posiada 7 milionów artykułów w języku angielskim.

Musk krytykuje Wikipedię

Musk, który wcześniej krytykował Wikipedię za „przesyt propagandowy”, podkreśla, że celem Grokipedii jest dostarczanie „prawdy, całej prawdy i tylko prawdy”.

W przeciwieństwie do Wikipedii, w której użytkownicy mogą edytować artykuły, w Grokipedii nie ma takiej możliwości.

Użytkownicy Grokipedii mogą natomiast zgłaszać propozycje poprawek poprzez formularz, a wszystkie treści są weryfikowane za pomocą modelu AI stworzonego przez Muska.

Cel Muska

Grokipedia ma na celu oczyszczenie jej z rzekomej propagandy i dezinformacji.

