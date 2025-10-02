Musk będzie pierwszym bilionerem na świecie?

Elon Musk to pierwsza osoba w historii, której majątek netto oszacowano na ponad 500 mld dolarów - podał w środę „Forbes”. Przedsiębiorca jest więc w połowie drogi do zostania pierwszym na świecie bilionerem.

Według „Forbesa”, który na bieżąco monitoruje stan majątku miliarderów, wartość aktywów 54-letniego Muska przekroczyła 500 mld dolarów w środę po południu czasu wschodnioamerykańskiego.

Musk, szef m.in. Tesli i SpaceX, w grudniu został pierwszą osobą w historii, której majątek oszacowano na ponad 400 mld dolarów. W środę akcje Tesli skoczyły o ok. 4 proc., dzięki czemu wartość fortuny Muska wzrosła o 9,3 mld dolarów.

„Forbes” nie wyklucza, że Elon Musk, utrzymując dotychczasowe tempo, może do marca 2033 roku zostać pierwszym na świecie bilionerem.

Musk, który był największym sponsorem kampanii wyborczej Donalda Trumpa, pod koniec maja zakończył pracę dla Białego Domu jako szef Departamentu Wydajności Rządu (DOGE). Latem między najbogatszym człowiekiem świata a Trumpem doszło do ostrej wymiany zdań, która dotyczyła m.in. ustawy o cięciach podatkowych i wydatkach.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska (PAP), sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Pętla na szyję Polaków. „Dług wzrośnie do 75,3 proc. PKB”

Bruksela znów spóźniona, czyli ratunek dla hut

Likwidacja dwóch polskich monet. Prezydent: jestem na tak

»»Koniec hodowli kur w klatkach i inne aktualności rolnicze – oglądaj Wiadomości Agro w telewizji wPolsce24