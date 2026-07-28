Politycy Tuska i ich rodziny ciągną ile się da
Po tym, jak Wirtualna Polska opisała gigantyczne zarobki osób zarządzających szpitalem w Mikołowie, który wygenerował 33 mln zł długu, portal ujawnia kolejną sprawę — rozbudowaną sieć powiązań w samorządowych spółkach województwa śląskiego. Według ustaleń portalu, liczni samorządowcy związani z Koalicją Obywatelską oraz członkowie ich rodzin zasiadają w radach nadzorczych spółek komunalnych i wojewódzkich, pobierając z tego tytułu wysokie wynagrodzenia.
Najbardziej rzuca się w oczy przykład starosty mikołowskiego Mirosława Dużego, który w ciągu roku otrzymał 131 tys. zł z trzech rad nadzorczych oraz kolejne 10 tys. zł ze spółdzielni mieszkaniowej.
Odpie*** się, chłopie - takimi słowami starosta Mirosław Duży odpowiada na pytania WP.
Kolejny przypadek, zaprezentowany przez Wirtualną Polskę to Elżbieta Piecha, sekretarz Łazisk Górnych, zarobiła 209 tys. zł z dwóch rad nadzorczych (106 tys. zł w PGKiM i 103 tys. zł w szpitalu Megrez). Jej syn Szymon Piecha również zasiada w radzie nadzorczej spółki komunalnej.
To jest mój syn. Ma stosowne uprawnienia i został wyznaczony do rady nadzorczej - tłumaczy Piecha.
Portal opisuje również przypadki członków rodzin samorządowców. Córka burmistrza Łazisk Górnych Jagoda Wyra zasiada w radach nadzorczych dwóch spółek, jednak wysokość jej wynagrodzenia nie jest publicznie znana. Partnerka burmistrza Mikołowa Aleksandra Czech otrzymała natomiast 58 tys. zł z dwóch rad nadzorczych, a dyrektorka domu kultury Ewa Moćko zarobiła 42 tys. zł jako członkini rady nadzorczej Zakładu Inżynierii Miejskiej.
Osoby zasiadające w intratnych stanowiskach tłumaczą, że o powołaniach decydują kwalifikacje i doświadczenie, a nie powiązania rodzinne czy polityczne.
Na podstawie wp, jb
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