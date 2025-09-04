W Karpaczu debaty o tym, jaka będzie Europa przyszłości

Kilka tysięcy gości, prawie sześćset wydarzeń, trzy dni intensywnych debat - tak w skrócie można podsumować tegoroczne Forum Ekonomiczne. W Karpaczu spotkali się politycy, przedsiębiorcy i eksperci, aby rozmawiać o przyszłości Unii Europejskiej, konsekwencjach wojny w Ukrainie czy wyzwaniach globalizacji.

Statystyki są imponujące. 6 tysięcy gości, 600 wydarzeń, 3 dni, w trakcie których mieliśmy zarówno wydarzenia merytoryczne, jak również wydarzenia kulturalne, rekreacyjne - powiedział przewodniczący rady programowej Forum Ekonomicznego w Karpaczu Zygmunt Berdychowski. W tegorocznej konferencji wzięło udział 200 gości więcej niż rok wcześniej.

Forum Ekonomiczne zakończy się w czwartek wieczorem. Wydarzenie odbyło się pod hasłem „Czas transformacji - jaka będzie Europa przyszłości?”

Te dyskusje toczyły się w cieniu poważnej debaty, która teraz prowadzona jest w Europie. Debaty dotyczącej kształtu Unii Europejskiej po tym wszystkim, co wydarzyło się w związku z pandemią i później w związku z wybuchem wojny na Ukrainie. Ta debata na pewno nie skończy się w Karpaczu, na pewno będzie trwała jeszcze kilka lat - powiedział Berdychowski.

Kilka tysięcy gości przez trzy dni prowadziło intensywne debaty / autor: Fratria / MW

Goście i nagrodzeni uczestnicy

W trakcie Forum obecni byli liczni przedstawiciele koalicji rządzącej, głównie ci związani z Lewicą i PSL. Dużą popularnością cieszyły się m.in. wydarzenia z udziałem dwóch wicepremierów - szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza i ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego. Tłumy widzów wysłuchały sesji plenarnej o przyszłości Europy z udziałem lidera Konfederacji Sławomira Mentzena, czy rozmowy europosłanki Joanny Senyszyn z Krzysztofem Stanowskim.

Jedną z tradycji Forum Ekonomicznego są coroczne nagrody. Podczas uroczystej gali pierwszego dnia wydarzenia nagrodę Człowieka Roku otrzymał wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Firmą Roku została spółka PKP Intercity, nagrodę Gospodarczą SGH otrzymała prezes zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu Irena Pichola. Wyróżniono też m.in. językoznawcę prof. Jerzego Bralczyka, który otrzymał Nagrodę Kulturalną Forum.

Podczas gali drugiego dnia wyróżniono m.in. astronautę Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego i prof. Henryka Skarżyńskiego, twórcę i dyrektora Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach.

XXXIV Forum Ekonomiczne organizowane jest w Karpaczu od pięciu lat (wcześniej odbywało się w Krynicy-Zdroju). Pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia od początku jego istnienia jest Zygmunt Berdychowski i związana z nim fundacja Instytut Studiów Wschodnich. Głównym Partnerem jest Dolny Śląsk.

PAP, sek

