Rekordowa frekwencja Forum Samorządowego w Zakopanem

Podczas pierwszej edycji Forum Samorządowego w Zakopanem odbywającego się pod hasłem „Nowe wyzwania dla samorządów” do stolicy polskich Tatr w dniach 25 – 26 listopada 2025, przyjechało 1100 gości, mimo iż konferencja planowana była na 800 osób. Ogromne zainteresowanie sprawiło, że organizatorzy musieli przygotować się na uczestnictwo znacznie większej liczby liderów polskich samorządów oraz przedstawicieli biznesu, nauki, kultury i mediów.

Forum w krótkim czasie pozyskało 62 partnerów biznesowych, instytucjonalnych i medialnych. Organizatorem wydarzenia była Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, jego głównym partnerem był Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, a miastem gospodarzem było Zakopane. Nadspodziewanie duża frekwencja na Forum Samorządowym udowodniła, że samorządy są nie tylko fundamentem, ale także kluczowym motorem rozwoju w dobie globalnych wyzwań.

Gośćmi konferencji było wielu ważnych przedstawicieli administracji centralnej, samorządu i liderów biznesu. W Zakopanem obecny byli: Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony narodowej, Miłosz Motyka, minister energii, Jan Szyszko, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ireneusz Raś, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Zauważalne było bardzo duże zainteresowanie problematyką samorządową przez parlamentarzystów – w obradach Forum uczestniczyło ponad 30 posłów i senatorów.

Na konferencji obecny był także minister Marcin Przydacz, szefa Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który przekazał pozdrowienia od prezydenta Karola Nawrockiego oraz życzył wszystkim zebranym, by ich ciężka samorządowa praca przynosiła coraz lepsze rezultaty.

Wydarzenie w Zakopanem zgromadziło ponad 400 samorządowców, wśród których było: 3 marszałków województw, 10 prezydentów miast, 19 starostów, 68 burmistrzów i 86 wójtów. W Forum wzięło udział wielu przedstawicieli władz samorządowych i regionalnych, w tym m. in.: Łukasz Smółka – Marszałek Małopolski, Ryszard Pagacz – Wicemarszałek Małopolski, Małgorzata Jarosińska-Jedynak – Członek Zarządu Podkarpacia, Łukasz Filipowicz – Burmistrz Zakopanego, Wojciech Bakun – Prezydent Przemyśla, Jarosław Ferenc – Prezydent Radomska, Krzysztof Hildebrandt – Prezydent Wejherowa, Jakub Kwaśny – Prezydent Tarnowa, Michał Litwiniuk – Prezydent Białej Podlaskiej, Marek Materek – Prezydent Starachowic, Grzegorz Rusiecki – Prezydent Leszna i Anna Augustyniak – Wiceprezydent Lublina.

Pierwsza edycja Forum Samorządowego spotkała się również z dużym zainteresowaniem przedstawicieli biznesu. Obecni byli przedstawiciele PLAY, Supra Brokers, Fonroche Lighting, Cogito Med., Evan - Nowe Technologie, Rentersi, Krajowy Zasób Nieruchomości, Next Bike, Koleje Małopolskie, AMP Group, Geotermia Podhalańska i Via Vistula. Partnerami wydarzenia były także Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Stowarzyszenie Aglomeracja Tarnowska i Urząd Miejski we Wrocławiu. W panelach dyskusyjnych głos zabrali m. in.: Marta Postuła, I Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, Katarzyna Wolf, Prezes Zarządu Cogito Med, Tomasz Tomala, Wiceprezes Zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Łukasz Bałajewicz, Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości i Jacek Bilski, Wiceprezes Zarządu Supra Brokers.

Istotnym elementem konferencji był udział przedstawicieli świata nauki. W wydarzeniu uczestniczyło niemal 100 naukowców, w tym m. in.: prof. Piotr Jedynak, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Andrzej Szarata, Rektor Politechniki Krakowskiej; prof. Jerzy Lis, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, prof. Józef Ciuła, Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, dr Bianka Godlewska-Dzioboń, Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu oraz o. ks. prof. Tomasz Homa, Rektor Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie.

Program Forum Samorządowego tegorocznej edycji obejmował ponad 100 wydarzeń - paneli dyskusyjnych, rozmów specjalnych, prezentacji i spotkań autorskich.

Władysław Kosiniak-Kamysz, Wicepremier i Minister Obrony Narodowej, podczas wystąpienia na Gali Rozdania Nagród / autor: materiały prasowe Instytut Studiów Wschodnich

Władysław Kosiniak-Kamysz, Wicepremier i Minister Obrony Narodowej, podczas wystąpienia na Gali Rozdania Nagród podziękował zebranym samorządowcom za umiejętność rozmowy ponad podziałami politycznymi i szukanie skutecznych sposobów rozwiazywania problemów mieszkańców, którzy powierzyli im mandat radnego, wójta, sołtysa czy burmistrza. Premier zwrócił także uwagę, że prawo ograniczające liczbę kadencji działa na niekorzyść mieszkańców, gdyż zmusza do odejścia z urzędu doświadczonych ludzi, którym mieszkańcy ufają. Zaznaczył, że w obliczu zagrożeń jakie rodzi wojna na Wschodzie, zmuszanie do odejścia ludzi doświadczonych jest złym rozwiązaniem.

Wyjątkowym zainteresowaniem cieszyła się Strefa Spotkań – Uniwersytet Jagielloński. Była to specjalna ścieżka składająca się z 20 wydarzeń – rozmów specjalnych i spotkań autorskich. Na ścieżce odbyły się m.in. spotkania z: Miłoszem Motyką, Ministrem Energii, Łukaszem Smółką, Marszałkiem Województwa Małopolskiego, Prof. Piotrem Jedynakiem, Rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Leszkiem Millerem, byłym Premierem, Rafałem Sonikiem, wielokrotnym mistrzem rajdowym, Prof. Łukaszem Gackiem – ekspertem ds. Chin, Prof. Piotrem Kłodkowskim, ekspertem ds. Indii i geopolityki, Łukaszem Gadzałą, ekspertem ds. Stanów Zjednoczonych, Maciejem Pieczyńskim, ekspertem ds. Rosji, gen. Jerzym Gutem – byłym dowódcą GROM, Zbigniewem Parafianowiczem, ekspertem ds. dezinformacji i polityki wschodniej.

Marszałek Łukasz Smółka podziękował uczestnikom Forum za liczną obecność / autor: materiały prasowe Instytut Studiów Wschodnich

Podsumowując Forum, marszałek Łukasz Smółka podziękował wszystkim za tak liczną obecność. Podkreślił wartość działania ponad podziałami i wspólne szukanie rozwiązań wobec wielu lokalnych wyzwań. Burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz przyłączył się do tych podziękowań. Podkreślił, że ich obecność na Forum w Zakopanem przyczynia się do tego, że problemy mniejszych miast będą mogły być lepiej dostrzegane i dzięki temu szybciej rozwiązywane.

Nagrody Forum Samorządowego

Podczas uroczystych gal zamykających kolejne dni obrad nagrody Forum Samorządowego w Zakopanem za wyjątkowe osiągnięcia w pracy samorządowej i społecznej na rzecz swoich małych ojczyzn otrzymali: Mateusz Nędza-Kubiniec, Sołtys Kościeliska, Radosław Włoszek, Prezes Zarządu, Spółki „Koleje Małopolskie”, Jan Gancarski, były Dyrektor Muzeum Podkarpackiego w Krośnie, Rafał Kukla, Burmistrz Gorlic, Jan Smarduch, były Wójt Gminy Nowy Targ oraz Zbigniew Wojas, Wójt Gminy Gdów. Podczas uroczystej gali wręczone zostały także nagrody Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego TERAZ POLSKA. Statuetkę Promotor Polski odebrał wybitny naukowiec, prof. Jerzy Lis – Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Nagrodę specjalną Teraz Polska otrzymał prof. Mateusz Hołda, Kierownik Katedry Anatomii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Forum Samorządowe w Zakopanem zostało zorganizowane jako odpowiedź na rekordowo duże zainteresowanie Europejskim Kongresem Samorządów w Mikołajkach. Wyjątkowo duża liczba gości udowodniła potrzebę dialogu o aktualnych wyzwaniach, przed którymi stają samorządowcy w 2026 roku. Po raz kolejny Forum stanowiło wiodącą platformę dialogu, wymiany doświadczeń, tworzenia wspólnych rozwiązań oraz budowania partnerstw regionalnych. Dialog o najważniejszych problemach samorządów będzie kontynuowany już podczas XI Europejskiego Kongresu Samorządów, który odbędzie się w dniach 2-3 marca 2026 r. w Mikołajkach.

Więcej informacji: www.forum-ekonomiczne.pl

