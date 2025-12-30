Do rady nadzorczej Polsatu wchodzi współpracownik Tuska
Trwa przebudowa imperium Solorza. Składy rad nadzorczych Cyfrowego Polsatu i ZE PAK zostały wymienione. W obu radach zasiadły dzieci Zygmunta Solorza oraz polityk PO, Aleksander Grad
Konflikt Solorza
Zmiany są efektem trwającego od roku konfliktu sukcesyjnego w rodzinie. Po wyroku sądu w Liechtensteinie, który potwierdził przekazanie kontroli nad firmami dzieciom Solorza, Zygmunt Solorz i jego żona Justyna Kulka tracą wpływy w grupie. Zostali odwołani z większości spółek, a ich dzieci przejęły kontrolę nad imperium.
wpolsce24, jb
