Do rady nadzorczej Polsatu wchodzi współpracownik Tuska

Trwa przebudowa imperium Solorza. Składy rad nadzorczych Cyfrowego Polsatu i ZE PAK zostały wymienione. W obu radach zasiadły dzieci Zygmunta Solorza oraz polityk PO, Aleksander Grad

Konflikt Solorza

Zmiany są efektem trwającego od roku konfliktu sukcesyjnego w rodzinie. Po wyroku sądu w Liechtensteinie, który potwierdził przekazanie kontroli nad firmami dzieciom Solorza, Zygmunt Solorz i jego żona Justyna Kulka tracą wpływy w grupie. Zostali odwołani z większości spółek, a ich dzieci przejęły kontrolę nad imperium.

