Iran pod presją. Armada US Navy już blisko!

Armia Stanów Zjednoczonych po wysłaniu na Bliski Wschód co najmniej jednego lotniskowca z towarzyszącą mu grupą uderzeniową i kilkudziesięciu samolotów transportowych oraz bombowców i myśliwców, w mijającym tygodniu rozmieściła w tym regionie również czołgi M1 Abrams i wozy bojowe piechoty M2A3 Bradley.

Takie nagromadzenie sił może oznaczać przygotowania do potencjalnego ataku na Iran, co zasugerował w swym najnowszym raporcie amerykański portal militarny TheWarZone, dodając, że istnieją również niepotwierdzone doniesienia, że w stronę Bliskiego Wschodu zmierza grupa lotniskowca George H.W. Bush oraz myśliwce Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji.

Prezydent USA Donald Trump wielokrotnie groził reżimowi w Teheranie atakiem w związku z represjami wobec antyrządowych demonstrantów, które doprowadziły do śmierci tysięcy osób, a protestującym obiecywał, że pomoc jest w drodze. Ale w piątek potwierdził, że odwołał planowane uderzenie na Iran, tłumacząc, że reżim „przestał zabijać demonstrantów.”

Wojsko USA buduje potencjał przewagi

Jednak według TWZ to amerykańscy planiści wojskowi poprosili prezydenta, aby dał im więcej czasu na przygotowania, ponieważ w regionie Stany Zjednoczone mają niewystarczające siły, aby przeprowadzić skuteczne operacje ofensywne i, zwłaszcza, defensywne.

Choć operacja militarna został wstrzymana, Trump dotychczas nie wykluczył kategorycznie ataku na Iran. Zdaniem TWZ, jeśli zdecyduje się na uderzenie, jego opcje obejmą szeroki wachlarz, od chirurgicznych ataków na siły Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) i mordujące protestujących paramilitarne oddziały Basidż, po atak na samego ajatollaha Alego Chameneiego, a nawet ponowne uderzenie w obiekty nuklearne. Zniszczenie irańskiej obrony przeciwlotniczej i systemów rakiet krótkiego zasięgu może być kolejną opcją, aby zmniejszyć ryzyko przyszłych operacji.

Pierwszy raz od wojny w Iraku USA przerzucają wojska pancerne

O podtrzymaniu gotowości do ataku na Iran świadczą niespotykane wcześniej dostawy na Bliski Wschód ciężkiego sprzętu, w tym właśnie czołgów M1 Abrams i wozów bojowych piechoty M2A3 Bradley, które stanowią trzon amerykańskich formacji pancernych. Abrams zapewnia dużą siłę ognia i ochronę wojsk lądowych, podczas gdy Bradley transportuje piechotę i zapewnia bezpośrednie wsparcie ogniowe. Między innymi o ten sprzęt zabiegali amerykańscy planiści przygotowujący operację przeciwko Teheranowi.

Grupa uderzeniowa floty w drodze

Według portalu Armyrecognition w nadchodzącym tygodniu na Bliski Wschód przybędzie Grupa Uderzeniowa Lotniskowca Abraham Lincoln z towarzyszącymi mu ośmioma dywizjonami lotniczymi i wspierającymi go krążownikiem rakietowym klasy Ticonderoga USS Mobile Bay i niszczycielem rakietowym klasy Arleigh Burke z dużą liczbę wyrzutni rakietowych, które mogłyby zostać użyte do ataku na Iran. W pobliżu grupy płynie okręt podwodny, nieujawniony z nazwy ze względów bezpieczeństwa operacyjnego.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Nadciąga dramatyczny kryzys na rynku pracy

Polska potęgą turystyczną Unii

Pestycydy w Brazylii można jeść łyżkami

»»Tusk się chwali! Polski Jantar pod…cypyjską banderą. Dlaczego? – oglądaj „Raport” w telewizji wPolsce24