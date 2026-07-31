Miliardy pomocy dla Kijowa z Brukseli

Władze unijne przekazała kolejną transzę pomocy finansowej dla Ukrainy w wysokości blisko 3,5 miliarda euro z gigantycznej pożyczki, jaką kraje członkowskie uzgodniły w grudniu ubiegłego roku. Jednocześnie Kijów ma szanse na dodatkową wypłatę – 8 miliardów euro w ramach obowiązującego od ponad dwóch lat Planu dla Ukrainy.

O otrzymaniu z Brukseli kwoty 3,47 mld euro poinformował oficjalnie premier Serhij Koreckij, o czym piszą ukraińskie media. I wskazał, że pieniądze „zostaną przeznaczone na wzmocnienie obronności Ukrainy i sfinansowanie jej najpilniejszych potrzeb”.

Jest to kolejna część w ramach szerokiej pomocy uzgodnionej w grudniu zeszłego roku przez kraje członkowskie. Łączna kwota pożyczki dla Kijowa opiewa na 90 mld euro i ma być wypłacana (po połowie w tym i przyszłym roku. Dotychczas, jak podaja media, Kijów otrzymał z Unii z tej puli w sumie11,6 mld euro tak na obroną jak i na potrzeby budżetowe.

Przypomnijmy, że ustalanie zasad przyznania pożyczki Ukrainie trwało wiele tygodni w ubiegłym roku, gdyż nie wszystkie kraje unijne popierały fakt, iż ma zostać spłacona z wypłaconych po wojnie Ukrainie reparacji rosyjskich (co wydaje się mało realne). Ponadto pożyczka dla Ukrainy oznacza zwiększenie wspólnotowego długu. Póki co do spłaty tej 90-miliradowej pożyczki zobowiązały się 24 z 27 krajów członkowskich, gdyż rządy Słowacji, Czech i Węgier odmówiły.

Kijów liczy teraz także na wypłatę dodatkowej kwoty 8 mld euro z innego instrumentu pomocowego – przyjętego w marcu 2024 roku Planie dla Ukrainy. Decyzję w tej sprawie oficjalnie podjęła wczoraj Rada UE, dokonując zmian w tym Planie, który opiewa w sumie na 50 mld euro na lata 2024-27.

Według mediów od wejścia w życie Kijów otrzymał z tego tytułu już 6 mld euro w ramach finansowania pomostowego, 1,89 mld euro w formie prefinansowania oraz siedem transz o łącznej wartości około 21,6 mld euro.

Oprócz oficjalnych programów i pożyczek unijnych, poszczególne kraje członkowskie wspierają bezpośrednio Ukrainę nie tylko finansowo ale także przekazując bezpośrednio sprzęt wojskowy.

Przypomnijmy, że wśród liderów pomocy jest od początku napaści Rosji na Ukrainę – Polska. Według danych z początku roku, opublikowanych przez Kiloński Instytut Gospodarki Światowej (Kiel Institut für Weltwirtschaft), nasz kraj od początku wojny wsparł Ukrainę kwotą 140 miliardów złotych. Zaś wiosną polski rząd przekazał Ukraińcom (bez informowania Parlamentu i Prezydenta RP) wyjątkowo cenne pociski rakietowe PAC-3 do systemu Patriot, co wywołało olbrzymie kontrowersje. A zaledwie wczoraj premier Donald Tusk zapowiedział, że będzie „rozważał jak najszybciej dalszą pomoc dla Ukrainy, także z kolejnymi Patriotami, jeśli będzie taka potrzeba”.

Agnieszka Łakoma