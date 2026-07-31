Dr Wojtaczka powiedział prawdę o szpitalu. Tak go zwolniono

Dr Jakub Wojtaczka poinformował dziennikarzy o nieprawidłowościach w szpitalu, w którym pracował. Wkrótce potem został zwolniony z pracy.”Jestem karany za to, że powiedziałem prawdę o tym, co od lat dzieje się w tym szpitalu, i udzieliłem wywiadu. Dyrektor podczas rozmowy, na którą wezwał mnie po południu, przyznał, że właśnie to było powodem” – powiedział.

Wirtualna Polska opisała sytuację w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku. Jej źródła miały wskazywać na m.in. bardzo wysokie zarobki bez faktycznej obecności na dyżurach, nieprawidłowości w hospitalizacjach, problemy z rozliczeniami oraz problemy na SOR i okulistyce.

Przykryte nieprawidłowości płaszczem Tuska

Lekarz miał wskazać na konkretne nieprawidłowości w funkcjonowaniu szpitala, m.in. „dyżurowanie na telefon”, złe rozliczanie procedur na SOR oraz nietypową długą hospitalizację osoby bliskiej dyrektora. Dr Jakub Wojtaczk ( teraz już były dyrektor ds. lecznictwa szpitala, lekarz) w rozmowie z dziennikarzami ujawnił pod własnym nazwiskiem informacje o nieprawidłowościach i patologii w szpitalu.

Zwolniono dyrektora. Decyzja odgórna

Wirtualna Polska poinformowała następnie, że z Jakubem Wojtaczką rozwiązano umowę. Jakub Wojtaczk jasno zadeklarował, że rozwiązanie umowy było karą za udzielenie wywiadu i ujawnienie problemów w szpitalu. Poinformował, że dyrektor przyznał, iż to był powód rozwiązania umowy.

Rzecznik Tuska czy szpitala?

Rzecznik szpitala potwierdził jedynie, że umowa z lekarzem została rozwiązana, ale odmówił komentowania sprawy. Jakub Wojtaczk stwierdził również, że za decyzją miały stać naciski z Urzędu Marszałkowskiego.

wp, jb