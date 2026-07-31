Politykom wystarczy zadać mądre pytania

Co trzeba zrobić, gdy zawyją syreny? Odpowiedź Andrzeja Szejny szokuje w Kanale Zero

Do Kanału Zero został zaproszony polityk Andrzej Szejna. W rozmowie poruszono temat naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjską rakietę Ch-101, która może być przystosowana do przenoszenia głowic jądrowych. Polityk został zapytany, jak należy się zachować w sytuacji, gdy zawyją syreny alarmowe.

„Jako mieszkanka podwarszawskiego osiedla, dosyć dużego, dużej miejscowości pod Warszawą, nadal nie wiem, co mam zrobić” -pyta prowadząca Kanału Zero.

Powinna się pani skontaktować z urzędem gminy - wejść na na jego stronę, skontaktować się, bo ten plan schronów w niektórych miejscach już jest udostępniony

stwierdził Andrzej Szejna, poseł Lewicy.

Kanał Zero, wPolityce, jb