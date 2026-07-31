Hiszpańska masakra. Migranci zajęli miasto

Liczba osób, które przekroczyły granicę z Ceutą w Afryce Północnej, sięga 60 tys., czyli 70 proc. ludności miasta – poinformował w piątek prezydent Ceuty Juan Jesus Vivas. Szacunki MSW mówią o ponad 50 tys. osób, z czego połowa miała wrócić w piątek dobrowolnie do Maroka.

-Sytuacja jest nie do utrzymania. (…) Zdecydowano się na działania zbyt późno i były one niewystarczające – powiedział Vivas, cytowany przez portal radia Cadena SER. – Rząd musi podjąć energiczne, zdecydowane i natychmiastowe kroki – zaapelował polityk należący do opozycyjnej Partii Ludowej (PP).

Już zginęły 34 osoby

Jak dodał Vivas, podczas najpoważniejszego kryzysu migracyjnego w tym mieście od 2021 r. zginęły już 34 osoby.

Szacunki hiszpańskiego MSW mówią o ponad 50 tys. osób, które przekroczyły granicę z Hiszpanią, z czego 25 tys. miało w piątek wrócić dobrowolnie do Maroka.

34 ofiary śmiertelne w Hiszpanii / autor: PAP Lewicowy premier Hiszpanii -

Pedro Sánchez stoi na czele lewicowego rządu Hiszpanii (lider Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej – PSOE), który promuje sprowadzanie imigrantów. Podkreślał wielokrotnie, że imigracja wspiera hiszpańską gospodarkę oraz pomaga łagodzić skutki kryzysu demograficznego. To on odpowiada za to co się teraz wydarzyło w Hiszpanii. Zrzucił jednak odpowiedzialność na mafie zajmujące się handlem ludźmi.

Głos rozsądku

Hiszpańska opozycja krytykuje politykę rządu i sposób reagowania na kryzys. Lider skrajnie prawicowej partii Vox, Santiago Abascal, powiedział o „inwazji” na Hiszpanię, oskarżając o nią premiera.

W Ceucie, zamieszkiwanej przez około 85 tys. osób, trwa najpoważniejszy kryzys migracyjny od maja 2021 r., kiedy do miasta przedostało się około 10 tys. migrantów. W mniejszym stopniu obecny kryzys dotyczy również Melilli, drugiej hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej, dokąd wtargnęło około 130 osób.

pap, jb