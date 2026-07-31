Inflacja w górę! Paliwo podbija ceny

Inflacja w lipcu przyspieszyła do 3 proc. Za wzrost cen odpowiadał m.in. skok cen paliw, będący konsekwencją rządowych decyzji.

Przyspieszenie inflacji było wyraźne – w czerwcu roczny wskaźnik CPI wynosił 2,5 proc. Głównym źródłem wzrostu cen okazały się paliwa, które po wcześniejszych spadkach ponownie mocno podrożały.

Paliwa głównym czynnikiem wzrostu cen

Największy wpływ na lipcowy wynik miały ceny paliw. W ujęciu miesięcznym wzrosły one aż o 13,9 proc., a w skali roku były wyższe o 15,8 proc. To zdecydowanie najmocniejszy impuls inflacyjny w najnowszych danych.

Ekonomiści wskazują, że na ceny paliw wpłynęły zarówno zmiany podatkowe i zakończenie części działań osłonowych, jak również wzrost cen ropy na światowych rynkach związany z napięciami geopolitycznymi.

Ceny energii elektrycznej, gazu i innych paliw wzrosły w lipcu o 4,0 proc. rok do roku, natomiast miesięcznie zwiększyły się jedynie o 0,1 proc.

Inflacja nadal powyżej celu NBP

Obecnie inflacja znajduje się powyżej celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego, który wynosi 2,5 proc. z możliwością odchylenia o 1 pkt proc.

Dane za lipiec sugerują, że dalszy kierunek inflacji będzie zależał przede wszystkim od sytuacji na rynku paliw oraz cen żywności w kolejnych miesiącach.

Komentarze ekonomistów

Pekao: inflacja do końca roku pozostanie w przedziale 3–3,5 proc.

Ekonomiści Banku Pekao oceniają, że lipcowy wzrost inflacji był zgodny z oczekiwaniami i wynikał przede wszystkim z wyższych cen paliw. Ich zdaniem inflacja bazowa pozostaje stabilna i wynosi około 3,1 proc. rok do roku.

Erste: pod koniec roku inflacja może wzrosnąć do około 3,5 proc.

Analitycy Erste zwracają uwagę, że obecne przyspieszenie inflacji jest efektem przede wszystkim droższych paliw. Ich zdaniem kolejnym czynnikiem ryzyka może być wzrost cen żywności w drugiej połowie roku.

Według banku niekorzystne warunki pogodowe mogą wpłynąć na ceny produktów rolnych i przełożyć się na wyższą inflację pod koniec 2026 r.

Erste prognozuje, że w IV kwartale inflacja może zbliżyć się do 3,5 proc. rok do roku. Bank zakłada jednocześnie, że stopy procentowe pozostaną bez zmian w latach 2026–2027.

ING: wzrost inflacji ogranicza szanse na szybkie obniżki stóp

Ekonomista ING Banku Śląskiego Adam Antoniak potwierdza, że wzrost inflacji w lipcu jest przede wszystkim efektem wyższych cen paliw.

Jego zdaniem na ceny wpłynęło przywrócenie pełnej stawki VAT na paliwa oraz wzrost cen ropy naftowej na światowych rynkach w związku z sytuacją geopolityczną.

Ekonomista ocenia, że przy takim przebiegu inflacji nie należy spodziewać się szybkich obniżek stóp procentowych w 2026 r. Jego zdaniem przestrzeń do luzowania polityki pieniężnej może pojawić się dopiero w 2027 r.

Będzie drożej?

Lipiec przyniósł wyraźne odbicie inflacji do 3,0 proc. rok do roku. Za wzrost odpowiadały głównie paliwa, podczas gdy ceny żywności działały w kierunku ograniczenia presji cenowej. Ekonomiści są zgodni, że najbliższe miesiące będą zależały przede wszystkim od sytuacji na rynku ropy oraz kształtowania się cen żywności.

pap, jb