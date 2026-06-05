Ceny truskawek nagle runęły! Oto powód

Na Warszawskim Hurtowym Rynku Rolno-Spożywczym w podwarszawskich Broniszach ceny truskawek spadły w kończącym się tygodniu prawie o połowę. To zapewne ostatnie zagraniczne owoce, bo sprzedawcy z Grecji czy Serbii błyskawicznie i masowo przestawiają się na pełnię sezonu krajowych zbiorów.

Na odchodne za kilogram wycofywanych truskawek winszują sobie od ośmiu do czternastu złotych. Wcześniej greckie truskawki zdominowały polski rynek, tym bardziej, że można je było kupić w atrakcyjnych cenach. Ta dominacja trwała od końca grudnia ub.r. aż do marca.

Niepodrabialny wygląd, smak i aromat

Polskie owoce pojawiły się na rynku na początku kwietnia. Najpierw były to truskawki szklarniowe, później tunelowe, a obecnie na bazarkach i w sklepach coraz częściej można spotkać owoce gruntowe. Jak je rozpoznać? Różnią się od zagranicznych przede wszystkim wyglądem i zapachem. Polskie truskawki mają zwykle intensywny aromat, równomierne wybarwienie i świeżą, zieloną szypułkę. Importowane owoce częściej są mniej intensywne kolorystycznie, bardziej wydłużone i posiadają ślady dłuższego przechowywania.

Spada produkcja

Choć Polska wciąż należy do największych producentów truskawek w Europie – obok Hiszpanii i Grecji – to krajowy rynek przechodzi wyraźne zmiany, ze spadkiem produkcji na czele. Jeszcze w 2023 roku wyprodukowaliśmy 180 tys. ton odmian polowych, podczas gdy rok później było to 159 tys. ton, a w 2025 roku – jedynie około 150-151 tys. ton. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest napływ niekontrolowanych tanich owoców z Ukrainy, a także mrożonych, truskawek z Turcji.

Oprac. Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

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na podst.: farmer.pl, wiescirolnicze.pl