Kazachstan nie dla polskich jabłek

Kazachstan planuje zamknąć swój rynek dla polskich jabłek. Zakaz importu ma obowiązywać od 1 sierpnia do końca grudnia 2026 roku. Dla sadowników i eksporterów to fatalna wiadomość, ponieważ Polska od lat należy do najważniejszych dostawców jabłek do tego dużego azjatyckiego kraju.

Zdaniem strony polskiej, planowane ograniczenia są nieuzasadnione – tym bardziej, że dotychczas nie odnotowano żadnych naruszeń kazachskich wymagań fitosanitarnych.

Kazachstan tłumaczy decyzję koniecznością ochrony własnego rynku, zaznaczając, że podobne restrykcje wprowadzano już wcześniej i nie są one wymierzone wyłącznie w Polskę.

Rozmowy obu stron mają być kontynuowane, a ich celem pozostaje zniesienie planowanego zakazu oraz innych barier ograniczających eksport polskiej żywności.

Dla krajowego sektora sadowniczego utrzymanie dostępu do rynków zagranicznych ma kluczowe znaczenie, ponieważ zamknięcie jednego z ważniejszych kierunków eksportu może zwiększyć podaż jabłek na rynku krajowym i wywrzeć dodatkową presję na ceny.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

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