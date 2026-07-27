Maliny rekordowo drogie
Szczyt sezonu przyniósł duże zmiany na rynku owoców. Z najnowszego raportu rynku hurtowego Bronisze wynika, że ceny krajowych owoców wzrosły średnio o 12 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem, podczas gdy owoce importowane potaniały przeciętnie o 18 proc. dzięki dobrym zbiorom w południowej Europie. Największe podwyżki dotyczą malin, których ceny są niemal dwukrotnie wyższe niż przed rokiem.
Powodem są fale upałów i intensywne opady deszczu, które ograniczyły podaż oraz pogorszyły jakość owoców z upraw gruntowych. Maliny z tuneli kosztują nawet 45 złotych za kilogram, a gruntowe – od około 20 złotych i często trafiają do przetwórstwa.
Na rynku przybywa natomiast borówek i śliwek, co stopniowo zwiększa ich dostępność. Kończy się z kolei sezon na czereśnie – największe owoce odmian Kordia i Regina osiągają jeszcze pułap d25-26 złotych za kilogram, a mniejsze można kupić za 10-12 zł.
Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24
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