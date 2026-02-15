Sasin: Tusk szykuje Wyprzedaż Polski 2.0

Rząd Tuska i minister Balczun szykują prywatyzację przez giełdę - 10 i więcej spółek Skarbu Państwa może trafić na GPW. To nie są drobne firmy, to przedsiębiorstwa strategiczne, które budowały naszą siłę gospodarczą przez dekady – alarmuje na X poseł PiS, były wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Polska ma ogromny portfel aktywów - od LOT-u, przez porty, po kluczowe spółki przemysłowe i energetyczne. Dziś część z nich jest stawiana pod ścianą prywatyzacji, bo rząd zamiast wzmacniać i rozwijać państwowe firmy, woli je sprzedawać, dzielić i oddawać pod kontrolę zewnętrznego kapitału - wskazuje Jacek Sasin.

Przykłady? LOT, Huta Stalowa Wola, Morskie Porty, a nawet spółki z branży drzewnej czy spożywczej - wszystkie mogą zostać wystawione na giełdę, czyli rozproszona prywatnemu kapitałowi - sygnalizuje były szef MAP.

To nie jest bezpieczna strategia - to systemowa kasacja tego, co polskie.

Państwowe spółki były tarczą naszych miejsc pracy, fundamentem suwerenności energetycznej, wsparciem dla mniejszych firm i gwarantem stabilności w kryzysach – podkreśla polityk PiS.

Wyprzedaż ich teraz oznacza:

►utratę kontroli nad kluczowymi sektorami,

►krótkowzroczne zyski zamiast długoterminowego rozwoju,

►pole do wykupu przez kapitał zagraniczny,

►mniejsze podatki i dywidendy dla państwa w przyszłości.

Nie pozwólmy, by Polskę rozmontowywano krok po kroku pod hasłem „ożywienia giełdy”. Potrzebujemy polityki wzmacniania własnych spółek, nie ich prywatyzacji! - wzywa Jacek Sasin.

