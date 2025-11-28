Resort rolnictwa rzucił pomysł. Czy w rządzie go złapią?

Ministerstwo Aktywów Państwowych pracuje nad odpowiedzią na pismo ministerstwa rolnictwa, rekomendujące przejęcie przez Krajową Grupę Spożywczą sieci sklepów Carrefour - poinformował dyrektor departamentu komunikacji MAP Przemysław Kuk. Grupa Carrefour podała, że rozpoczęła analizę swojego portfela biznesowego.

Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) nadzoruje Krajową Grupę Spożywczą, którą resort rolnictwa wskazuje jako potencjalnego nabywcę sklepów francuskiej sieci w Polsce.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że rekomenduje przejęcie sieci sklepów Carrefour i kontynuację prac nad konsolidacją państwowych aktywów w handlu spożywczym. „To kolejny krok w kierunku budowy własnych łańcuchów dostaw, które z jednej strony wzmacniać będą pozycję rolników, z drugiej – zagwarantują konsumentom łatwy dostęp do wysokiej jakości produktów pochodzących z polskich upraw i gospodarstw rolnych” - podał resort w komunikacie.

»» O rekomendacji w sprawie możliwego przecięcia sieci sklepów Carrefour czytaj tutaj:

Jest wniosek o przejęcie przez państwo sieci Carrefour!

»»Czy państwo przejmie sieć sklepów Carrefour? – oglądaj Wiadomości Agro w telewizji wPolsce24

MAP czeka na ewentualne rekomendacje KGS

„Pismo od MRiRW wpłynęło do MAP i pracujemy obecnie nad odpowiedzią. Głównym celem MAP jest dbanie o strategiczne spółki i zasoby w polskiej gospodarce, w tym o bezpieczeństwo żywnościowe” - poinformował Przemysław Kuk, odnosząc się do pytania PAP w tej sprawie. Zaznaczył, że sieci spożywcze działają na bardzo trudnym i konkurencyjnym rynku.

„Dlatego zarząd KGS SA, jako organ podmiotu prawa handlowego, decyzje o ewentualnym zaangażowaniu w inwestycję kapitałową podejmuje w oparciu o rachunek ekonomiczny i ponosi za takie decyzje pełną odpowiedzialność. MAP czeka na ewentualne rekomendacje KGS w tej sprawie” - wskazał.

Carrefour nie komentuje plotek rynkowych

Na pytanie PAP o zamiar sprzedaży aktywów w Polsce i ewentualne negocjacje z potencjalnymi nabywcami, Grupa Carrefour odpowiedziała, że „na półmetku realizacji swojego planu strategicznego Carrefour 2026 oraz w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe, rozpoczęła analizę swojego portfela biznesowego, obejmującą wszystkie obszary jej działalności i modele organizacyjne”.

„W związku z trwającym procesem, nie komentujemy plotek rynkowych na ten temat” - stwierdziła Grupa Carrefour.

Rzeczniczka Krajowej Grupy Spożywczej (KGS) Dominika Cieślak, w komentarzu nadesłanym PAP przekazała, że także Krajowa Grupa Spożywcza nie komentuje procesów akwizycyjnych, „niezależnie czy uczestniczy w nich, czy nie”. Dodała, że „spółka koncentruje się na wdrażaniu strategii Grupy Kapitałowej, dąży do zwiększenia efektywności operacyjnej i redukcji kosztów, a także podejmuje działania w celu rozwoju organicznego w segmentach cukrowym, nasienno-rolnym, skrobiowym, czy młynarskim”. Wskazała też, że prowadzi analizy pod kątem skrócenia łańcucha dostaw, które „przyczynią się do zwiększenia zysków dla polskich producentów rolnych, przy jednoczesnym obniżeniu ceny dla konsumentów”.

Cieślak podkreśliła, że Grupa angażuje się w działania mające na celu wspieranie rolników „poprzez zapewnienie stabilnych warunków kontraktowych oraz uczciwych cen skupu”. „Jednym z kluczowych wyzwań dla Krajowej Grupy Spożywczej jest sprostanie rosnącym wymaganiom konsumentów, którzy coraz bardziej zwracają uwagę na jakość oraz pochodzenie żywności. Krajowa Grupa Spożywcza konsekwentnie inwestuje więc w infrastrukturę, nowoczesne technologie oraz innowacje, które pozwolą na produkcję zdrowej i ekologicznej żywności. Ponadto, istotnym elementem strategii Grupy jest rozwijanie eksportu polskich produktów spożywczych na rynki zagraniczne” - przekazała rzeczniczka.

Minister rolnictwa jest zdecydowanie za przejęciem

Minister rolnictwa Stefan Krajewski uważa, że Krajowa Grupa Spożywcza mogłaby przejąć sieć sklepów Carrefour i tym samym stworzyć polskim produktom dostęp do półek sklepowych, które dziś w obiektach wielkopowierzchniowych są zdominowane przez marki własne, a rynek handlu w większości pokryty siecią zagranicznych dyskontów.

„Przejęcie sklepów Carrefour i budowa Polskiej Sieci Sklepów pozwoli jednocześnie na lepszą kontrolę krajowego sektora handlu detalicznego i stworzyć bardziej efektywny system dystrybucji dla polskich rolników i producentów” - podkreślił resort w komunikacie.

Minister Krajewski uważa, że „brak własnych struktur handlowych osłabia konkurencyjność polskich rolników oraz zagraża stabilności gospodarki rolnej, prowadząc do potencjalnej destabilizacji rynków, gwałtownych wahań cen i kryzysu obejmującego zarówno producenta rolnego, przetwórcę, a w rezultacie polskiego konsumenta”.

Jak podaje MRiRW rekomendacja przejęcia sieci sklepów Carrefour przez Krajową Grupę Spożywczą jest kolejnym etapem działań podejmowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rzecz wzmacniania pozycji rolników w łańcuchach dostaw i tworzeniu zorganizowanych struktur od poziomu produkcji do końcowego etapu sprzedaży, która może gwarantować większą stabilność finansową produkcji rolnej w Polsce.

Według Business Insider, ministerstwo rolnictwa wysłało w tej sprawie list do MAP 23 listopada 2025 r. Dotyczył on wejścia KGS do przetargu na zakup 750 sklepów oraz 40 centrów handlowych Carrefoura.

Grupa Kapitałowa Krajowej Grupy Spożywczej S.A. posiada kilkanaście spółek zależnych w segmentach: zbożowo-młynarskim, cukrowym, skrobi ziemniaczanej, owocowo-warzywnym, słodyczy, rolnym, nasiennym. Celem utworzenia holdingu była chęć wzmocnienia pozycji polskiego rolnika oraz ochrona przed nieuczciwymi praktykami ze strony dużych kontrahentów, w tym dystrybutorów. W KGS w 2022 r. pracowało 5 tys. osób, a jej przychód wynosił ponad 3,5 mld zł.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Lawina rusza! AI może już wykonać dużą część pracy ludzi

Elektromobilność nakazowa, czyli Bruksela pod presją

Prezydencka emerytura. Zobacz, ile odbiera Andrzej Duda

»»Jak wygląda najściślej strzeżony skarbiec, gdzie NBP przechowuje zasoby złota – oglądaj w telewizji wPolsce24