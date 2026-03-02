POLREGIO ma nowego prezesa

Andrzej Pawłowski, menedżer z ponad 40-letnim doświadczeniem w branży kolejowej, stanął na czele zarządu POLREGIO. Decyzję o zmianach w spółce podjęła w lutym br. Rada Nadzorcza przewoźnika.

„Mam pełną świadomość wyzwań stojących przed spółką – zwłaszcza tych związanych z modernizacją i pozyskaniem nowego taboru oraz przygotowaniem do przetargów na obsługę połączeń w kolejnych regionach. Za równie ważne uważam podtrzymanie dobrych relacji z marszałkami województw, którzy pełnią nie tylko rolę organizatorów przewozów, ale także naszych klientów. Nadrzędnym celem pozostaje jednak stabilizacja spółki, która pozwoli nam zagwarantować pasażerom bezpieczny i przewidywalny transport” – mówi Andrzej Pawłowski, prezes POLREGIO.

Kariera zawodowa nowego prezesa

Andrzej Pawłowski jest absolwentem Technikum Kolejowego w Bydgoszczy, a także Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył studia podyplomowe z zarządzania. Posiada również tytuł MBA.

Od ponad 40 lat jest związany z branżą kolejową. Zaczynał jako nastawniczy w PKP. Pracował również jako zastępca dyrektora, a później jako dyrektor Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym. W latach 2011–2016 pełnił funkcję członka Zarządu oraz wiceprezesa PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., gdzie odpowiadał za sprzedaż i eksploatację. Był również odpowiedzialny za bezpieczeństwo w całej Grupie PKP.

Od 2017 do 2021 r. był związany z Grupą CTL Logistics, gdzie pełnił m.in. funkcję prezesa Zarządu CTL Północ oraz członka Zarządu Grupy CTL Logistics, odpowiedzialnego za operacje i eksploatację. W latach 2022-2026 zatrudniony w Grupie Qemetica jako Head of Business Unit Cargo oraz prezes Zarządu Qemetica Cargo.

Biznes Polregio

Polregio to największy pasażerski przewoźnik kolejowy w Polsce. Większościowym udziałowcem spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu (50 proc. plus jeden udział), a pozostałymi udziałowcami są samorządy wojewódzkie. Polregio przewiozło w 2023 r. 97,3 mln pasażerów. To najlepszy wynik w jej historii. Poprzedni rekord - 89 mln pasażerów przewoźnik zanotował w 2019 r.

Źródło: materiały prasowe Polregio, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Nie rób tego od 3 marca, jeśli nie chcesz stracić „prawka”

Koniec butli z gazem w blokach

Uwaga, płacą za zbieranie… kamieni

»»UOKiK sprawdza Allego – oglądaj Studio Magdaleny Ogórek w telewizji wPolsce24