PKP Cargo idzie do prokuratury. Sasin: „opary absurdu”

Zarząd PKP Cargo złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Jacka Sasina, pełniącego funkcję Ministra Aktywów Państwowych w latach 2019-2023 – podała spółka w środowym komunikacie.

„Zarząd PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji (…) informuje, iż w dniu dzisiejszym złożył w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez pana Jacka Sasina pełniącego funkcję Ministra Aktywów Państwowych w latach 2019-2023” – podała spółka w środowym komunikacie bieżącym.

Jak informuje spółka, podejrzenie przestępstwa dotyczy niedopełnienie przez ministra aktywów państwowych ciążących na nim obowiązków. Miałoby ono polegać na zaniechaniu przez kierowane przez Jacka Sasina ministerstwo „zawarcia z PKP CARGO S.A. niezbędnej umowy związanej z realizacją polecenia wskazanego w decyzji Prezesa Rady Ministrów (…) dotyczącej transportu węgla zakupionego przez spółki: PGE Paliwa Sp. z o.o. oraz Węglokoks S.A. w celu realizacji ww. Decyzji przez - co działał na szkodę interesu publicznego i prywatnego„.

»» O sprawie rządowej rekompensaty dla PKP Cargo czytaj tutaj:

Rząd Tuska nie chce płacić rekompensaty dla PKP Cargo

Kilka dni temu obecny Minister Aktywów Państwowych stwierdził, że: „Nie ma podstaw do podpisania przez ministra aktywów państwowych umowy z PKP Cargo na podstawie decyzji wydanej przez prezesa Rady Ministrów 25 lipca 2022 r. Według ministerstwa aktywów, koszty transportu, o których mowa w decyzji, zostały wobec PKP Cargo w pełni pokryte.” Dziś dowiaduję się, że pomimo tego obecny zarząd PKP CARGO złożył zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie. Rozumiem, że potrzebna jest szopka, by Polacy nie widzieli, jak niszczycie Skarb Państwa, ale już zbyt długo tkwimy w oparach absurdu…