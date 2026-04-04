Czasy Tuska. "Z dnia na dzień staliśmy się niekonkurencyjni na europejskim rynku"

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych zaapelowało do ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka o wprowadzenie mechanizmu zwrotu przewoźnikom części akcyzy na paliwa. Prezes ZMPD Jan Buczek podkreślił, że w kilku krajach UE takie rozwiązanie funkcjonuje.

W piśmie skierowanym do szefa resortu Zrzeszenie zwróciło uwagę, że „gwałtowny i niekontrolowany” wzrost cen paliw doprowadził do bezprecedensowego wzrostu kosztów działalności przewoźników.

Udział paliwa w kosztach operacyjnych osiągnął poziom, który uniemożliwia utrzymanie rentowności. Do tego branża funkcjonuje dziś pod skumulowaną presją rosnących kosztów i obciążeń publicznoprawnych. W efekcie tysiące przedsiębiorstw transportowych działają na granicy opłacalności lub poniżej niej. W pierwszym kwartale 2026 roku działalność zakończyło 800 firm transportowych posiadających licencję wspólnotową” - wskazało ZMPD.

Prezes Zrzeszenia Jan Buczek podkreślił, że polscy przewoźnicy międzynarodowi działają na otwartym rynku europejskim, gdzie konkurują z przewoźnikami z innych krajów, a jednocześnie muszą spełniać wyśrubowane wymogi określone w zaimplementowanym do polskiego prawa w lutym 2022 roku tzw. pakiecie mobilności, czyli zbiorze europejskich wymogów regulujących czas pracy, wynagrodzenia i zasady delegowania kierowców w UE. W ocenie Buczka przepisy te zostały przyjęte w kształcie niekorzystnym dla polskich firm

Z dnia na dzień staliśmy się niekonkurencyjni na europejskim rynku. Dość powiedzieć, że przed wprowadzeniem pakietu mobilności litewskie firmy transportowe masowo otwierały w Polsce oddziały i urządzały bazy eksploatacyjne w pobliżu niemieckiej granicy. Jednak po wprowadzeniu pakietu mobilności zniknęły szybciej niż się pojawiły. Dziś polscy przewoźnicy pod względem rentowności szorują po dnie i niedługo nie będzie ich stać na odnowienie taboru. Dlatego już nie prosimy - my żądamy wprowadzenia zmian w przepisach - powiedział PAP Buczek.

ZMPD postuluje wprowadzenie mechanizmu zwrotu części akcyzy od paliwa wykorzystywanego w transporcie drogowym.

Rozwiązanie to jest w Europie znane i funkcjonuje w kilku krajach. Polska jednak broni się przed jego wprowadzeniem - ocenił przez Zrzeszenia.

Kolejny postulat ZMPD dotyczy wprowadzenia na rynku przewozów drogowych maksymalnego, 30-dniowego terminu płatności. Ma to na celu - jak zauważył Buczek - poprawienie płynności finansowej przedsiębiorstw, a jednocześnie ograniczenie możliwości działania pośrednikom, którzy „objadają przewoźników z frachtu”.

Zrzeszenie uważa również, że konieczne jest ograniczenie możliwości odliczania podatku VAT od niezapłaconych faktur.

Obecnie jest tak, że po wykonaniu zlecenia przewoźnik wystawia fakturę i płaci VAT, mimo że na zapłatę czeka 120 dni, a zdarza się, że nie otrzymuje jej w ogóle. Tymczasem firma, która fakturę otrzymała, odlicza VAT od razu - zauważył szef Zrzeszenia.

ZMPD domaga się również „pilnego uruchomienie realnego dialogu z przedstawicielami branży”.

Od wielu lat mamy wrażenie, że jesteśmy traktowani przez administrację jak petenci. Nie może być tak, żeby minister odpowiedzialny za branżę transportową tłumaczył, że dany problem nie jest w jego gestii, tylko szefa resortu finansów czy polityki społecznej. To minister infrastruktury powinien się zabrać za jego rozwiązanie i sam pójść do swojego kolegi ministra z innego resortu. Chcemy być traktowani poważnie i oczekujemy, że minister będzie naszym partnerem - podsumował prezes Buczek.

