Przez rok przybyło 133 tys. ludzi bez pracy

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,9 proc. na koniec maja 2026 r. wobec 6 proc. miesiąc wcześniej i 5,1 proc. rok wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny.

W końcu maja br. w urzędach pracy zarejestrowanych było 915,9 tys. wobec 934,3 tys. miesiąc wcześniej i 782,8 tys. rok wcześniej, czyli w skali roku przybyło 133,1 tys. osób bez pracy.

W Urzędach Pracy jest zarejestrowanych 915,9 tys. osób bez pracy / autor: Fratria / JS

W urzędach pracy w maju br. zarejestrowano 81,6 tys. nowych bezrobotnych wobec 89,3 tys. miesiąc wcześniej i 89,1 tys. rok wcześniej.

Jak wcześniej poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, według jego szacunków stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,9 proc. na koniec maja 2026 r.

ISBnews, sek

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