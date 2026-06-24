Przez rok przybyło 133 tys. ludzi bez pracy
Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,9 proc. na koniec maja 2026 r. wobec 6 proc. miesiąc wcześniej i 5,1 proc. rok wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny.
W końcu maja br. w urzędach pracy zarejestrowanych było 915,9 tys. wobec 934,3 tys. miesiąc wcześniej i 782,8 tys. rok wcześniej, czyli w skali roku przybyło 133,1 tys. osób bez pracy.
W urzędach pracy w maju br. zarejestrowano 81,6 tys. nowych bezrobotnych wobec 89,3 tys. miesiąc wcześniej i 89,1 tys. rok wcześniej.
Jak wcześniej poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, według jego szacunków stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,9 proc. na koniec maja 2026 r.
ISBnews, sek
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