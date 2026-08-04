137 tys. zł za abonament! A rząd i tak dosypuje TVP kolejne miliardy

Rekord, który szokuje. Blisko 137 tys. zł – tyle wynosi najwyższa ujawniona zaległość z tytułu abonamentu RTV. Niekwestionowany rekordzista pochodzi z woj. zachodniopomorskiego i zdeklasował wszystkich pozostałych dłużników. Dla porównania: aby uzbierać podobną kwotę przy obecnej stawce za telewizor i radio, przeciętny obywatel musiałby unikać opłat prawie przez… 400 lat.

Wszystko wskazuje na to, że chodzi o przedsiębiorcę zobowiązanego do opłacania abonamentu za kilkadziesiąt odbiorników. Do zaległości doszły odsetki, a rachunek urósł do astronomicznego poziomu. W pozostałych województwach najwyższe zaległości również robią wrażenie, choć do rekordu z Pomorza Zachodniego im daleko. W Łódzkiem największy dług przekracza 35 tys. zł, w woj. kujawsko-pomorskim sięga 33 tys. zł, natomiast na Podlasiu – zaledwie 2 tys. zł.

Po co w ogóle te daniny?

Zapowiedzi likwidacji abonamentu RTV pojawiają się od lat. Kolejne deklaracje wciąż jednak nie przekładają się na konkretne zmiany, a obowiązek płacenia pozostaje. Tymczasem coraz więcej osób zadaje pytanie, jaki sens ma utrzymywanie tej daniny, skoro media publiczne otrzymują z budżetu państwa wielomiliardowe wsparcie finansowane z podatków wszystkich obywateli. Trudno nie odnieść wrażenia, że płaci się za to samo dwa razy…

Zamiast abonamentu

Plan zakłada zastąpienie abonamentu RTV opłatą audiowizualną. Według dotychczasowych założeń miałaby ona wynosić 108 zł rocznie, czyli 9 zł miesięcznie. Pobór następowałby automatycznie – wraz z rachunkiem za energię elektryczną albo podczas rozliczenia podatku PIT. Tym razem uniknąć jej będzie znacznie trudniej. W praktyce oznaczałoby to, że obowiązek objąłby także osoby, które nie mają telewizora ani radia. Projekt przewiduje utrzymanie zwolnień dla części osób, m.in. seniorów po ukończeniu 75. roku życia, osób z odpowiednim stopniem niepełnosprawności oraz grup już dziś korzystających z ustawowych ulg. Nowa opłata miałaby wejść w życie dopiero po uchwaleniu odpowiednich przepisów – obecnie nie obowiązuje jeszcze żaden termin jej wprowadzenia. Jeśli opłata audiowizualna zastąpi abonament RTV, to oba świadczenia nie będą pobierane równolegle. Do czasu wejścia w życie nowych regulacji nadal obowiązują obecne przepisy dotyczące abonamentu RTV.

Grzegorz Szafraniec