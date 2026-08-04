Zamknięto 108,1 tys. firm, ponad 191 tys. zawieszono

Polscy przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na zakończenie prowadzenia własnej działalności. Z najnowszych danych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wynika, że w pierwszej połowie tego roku zamknięto 108,1 tys. jednoosobowych firm. To o 8,4 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

Jeszcze więcej przedsiębiorców zdecydowało się na czasowe wycofanie z rynku. Od stycznia do czerwca wpłynęło 191,4 tys. wniosków o zawieszenie działalności gospodarczej – o 6,7 proc. więcej niż rok wcześniej.

Czasy rządów Donalda Tuska. W Polsce prowadzenie firmy staje się coraz trudniejsze

Zdaniem ekspertów dane pokazują, że prowadzenie jednoosobowej firmy staje się dla wielu osób coraz większym wyzwaniem. Rosnące koszty, obciążenia publiczne, niepewność gospodarcza oraz problemy z płynnością finansową sprawiają, że część przedsiębiorców wybiera zamknięcie biznesu albo przeczekanie trudniejszego okresu.

Wzrost liczby likwidowanych firm

Wzrost liczby likwidowanych firm nie jest przypadkowym zjawiskiem. Eksperci wskazują, że przedsiębiorcy od kilku lat mierzą się z coraz większą presją kosztową.

Dane te nie napawają optymizmem, szczególnie gdy weźmie się pod uwagę, że w tym okresie złożono o ponad 5% mniej wniosków o uruchomienie nowych JDG niż w analogicznym okresie roku 2025 – mówi dr Hanna Nowak-Mizgalska z Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu dla MondayNews Polska.

Jak dodaje ekspertka, liczba aktywnych jednoosobowych działalności gospodarczych nadal maleje, mimo że formalnie liczba nowych rejestracji wciąż przewyższa liczbę zamknięć.

Jest to kontynuacja, a nawet nasilenie niekorzystnej tendencji obserwowanej już od kilku lat

– wskazuje dalej dr Nowak-Mizgalska.

Rosnące koszty obciążają przedsiębiorców

Jednym z największych wyzwań dla właścicieli małych firm pozostają wydatki, które trzeba ponosić niezależnie od aktualnych przychodów.

Przedsiębiorcy mierzą się m.in. ze wzrostem kosztów składek, usług, energii, zatrudnienia oraz rosnącą presją cenową. Problemem pozostają także opóźnienia w płatnościach ze strony kontrahentów.

Dla części mikrofirm nawet przejściowy spadek liczby zamówień może oznaczać poważne problemy, ponieważ przy niewielkiej skali działalności trudno jest długo utrzymywać wysokie koszty stałe.

Problemem są również e-faktury i system KSeF. Obowiązek e-fakturowania wpływa nie tylko na decyzję o zamknięciu działalności, ile o jej zawieszeniu.

Problem widoczny w całym kraju

Wzrost liczby zamknięć jednoosobowych działalności odnotowano w większości województw. Dane pokazują, że problem nie dotyczy wyłącznie pojedynczych regionów, ale ma charakter ogólnopolski.

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materiał prasowy, jb