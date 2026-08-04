Rosja testuje naszą bezradność?
Maciej Wąsik, były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji oraz europoseł PiS, w wywiadzie dla wPolsce24 skrytykował działania rządu Donalda Tuska w zakresie bezpieczeństwa, polityki wewnętrznej i gospodarki: „Ktoś na wschodzie testuje naszą bezradność”
Incydent z eksplozją obcego obiektu na Lubelszczyźnie pokazał chaos organizacyjny państwa oraz nieskuteczną komunikację z obywatelami.
To też był taki test, a także taki chichot ze strony wschodu obnażający naszą indolencję. To była klasyczna prowokacja i pokazująca: uważajcie, bo jesteście wobec nas bezradni – ocenia Wąsik.
Powtarzające się incydenty mogą być próbą sprawdzania skuteczności polskich systemów obronnych.
Co się stało?
30 lipca 2026 roku w miejscowości Tarnawa-Kolonia na Lubelszczyźnie spadła i eksplodowała rosyjska rakieta manewrująca (prawdopodobnie typu Ch-101). Obiekt naruszył polską przestrzeń powietrzną. Rakieta spadła po spotkaniu Donalda Tuska z Wołodymyrem Zełenskim.
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wPolsc24, jb
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