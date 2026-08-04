Rosja testuje naszą bezradność?

Maciej Wąsik, były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji oraz europoseł PiS, w wywiadzie dla wPolsce24 skrytykował działania rządu Donalda Tuska w zakresie bezpieczeństwa, polityki wewnętrznej i gospodarki: „Ktoś na wschodzie testuje naszą bezradność”

Incydent z eksplozją obcego obiektu na Lubelszczyźnie pokazał chaos organizacyjny państwa oraz nieskuteczną komunikację z obywatelami.

To też był taki test, a także taki chichot ze strony wschodu obnażający naszą indolencję. To była klasyczna prowokacja i pokazująca: uważajcie, bo jesteście wobec nas bezradni – ocenia Wąsik.

Powtarzające się incydenty mogą być próbą sprawdzania skuteczności polskich systemów obronnych.

Co się stało?

30 lipca 2026 roku w miejscowości Tarnawa-Kolonia na Lubelszczyźnie spadła i eksplodowała rosyjska rakieta manewrująca (prawdopodobnie typu Ch-101). Obiekt naruszył polską przestrzeń powietrzną. Rakieta spadła po spotkaniu Donalda Tuska z Wołodymyrem Zełenskim.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Katastrofa w podatkach! Domański wszędzie pod kreską

Polacy wkurzeni na Tuska w sprawie cen paliw

PMI przemysłu ciągle dołuje

»»Nadzieje na pokój i tańszą ropę – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24

wPolsc24, jb