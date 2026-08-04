Sklonował siebie. Chce żyć wiecznie

Bryan Johnson, amerykański milioner znany z prób zatrzymania procesu starzenia, ponownie wzbudził ogromne zainteresowanie. Mężczyzna ogłosił w mediach społecznościowych, że „sklonował samego siebie jako noworodka”. Jego zdaniem taki „młody” organizm mógłby w przyszłości pomóc mu w regeneracji ciała, produkcji własnej krwi czy nawet tworzeniu narządów do przeszczepów.

Johnson wyjaśnił, w jaki sposób sklonował samego siebie.

Właśnie sklonowałem samego siebie… jako noworodka. Z tym klonem mogę: stać się własnym dawcą krwi, testować terapie na klonie, hodować organy do transplantacji, opracowywać nowe metody leczenia, wstrzykiwać młode komórki - pochwalił się na portalu X.

W rzeczywistości w laboratorium znajdują się specjalnie zmodyfikowane komórki. Brayan opisał proces, który według niego doprowadził do „sklonowania samego siebie”.

Proces klonowania samego siebie

Najpierw pobrano jego krew, a następnie wyizolowano z niej komórki. Kolejnym etapem było zastosowanie tzw. czynników Yamanaki, które pozwoliły zresetować ich epigenetyczny wiek i przywrócić je do stanu przypominającego komórki embrionalne. W ten sposób powstały indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste (iPSC), które mogą w przyszłości zostać przekształcone w różne rodzaje komórek organizmu.

Próby życia wiecznego na Ziemi

Pomysł Johnsona wywołał wiele emocji. Dla wielu jest to wizja przyszłości medycyny, przykład odważnego prowadzenia badań naukowych ii poszukiwania przełomowych rozwiązań, podobnie jak w przypadku Marii Skłodowskiej-Curie, której odkrycia dotyczące promieniotwórczości przyczyniły się do rozwoju współczesnej nauki i medycyny.

Zwolennicy takich eksperymentów uważają, że postęp często wymaga przekraczania dotychczasowych granic i podejmowania prób rozwiązania problemów, które wcześniej wydawały się niemożliwe do pokonania.

Zapewne w przyszłości dzięki tym próbom i różnym wnioskom, ludzie będą mogli skuteczniej walczyć ze starzeniem i chorobami. Naukowcy zaznaczają, że choć technologia komórek macierzystych daje ogromne możliwości, jesteśmy jeszcze daleko od sytuacji, w której człowiek będzie mógł „odbudować” całe swoje ciało organ po organie od nowa.

Próby, błędy..a na końcu sukces

Historia Bryana Johnsona pokazuje, jak szybko rozwija się współczesna biotechnologia, ale także jak łatwo metodą prób i analiz wyprzedzać rzeczywiste osiągnięcia nauki.

x, jb

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