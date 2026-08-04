Wiatrak obok domu? Rząd mówi o 20 tys. zł

Ministerstwo Klimatu i Środowiska proponuje utworzenie funduszu, z którego mieszkańcy mieszkający do 1000 metrów od turbin mieliby otrzymywać świadczenia finansowe. Fundusz byłby zasilany kwotą 20 tys. zł rocznie za każdy 1 MW mocy zainstalowanej, z coroczną waloryzacją o inflację.

Jeśli w okolicy powstanie farma wiatrowa, jej inwestor będzie zobowiązany do utworzenia funduszu, z którego wypłacane będą świadczenia mieszkańcom mieszkającym najbliżej turbin. Pomysł ma zachęcić lokalne społeczności do większej akceptacji inwestycji w energetykę wiatrową oraz ułatwić rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce.

Fundusz byłby zasilany kwotą 20 tys. zł rocznie za każdy 1 MW mocy zainstalowanej farmy wiatrowej, a niewykorzystane środki miałyby trafiać do gminy. Wysokość świadczeń dla mieszkańców będzie zależała od wielkości funduszu oraz liczby osób uprawnionych do ich otrzymania.

Fakty związane z wiatrakami wokół Twojego domu

Oczywiste zagrożenia i uciążliwości związane z elektrowniami wiatrowymi, o których mówi się w badaniach i debacie publicznej, obejmują:

Hałas – zarówno słyszalny, jak i niskoczęstotliwościowy; u części osób mieszkających blisko turbin może powodować ciągły dyskomfort.

Efekt migotania cienia (shadow flicker) – obracające się łopaty mogą okresowo rzucać migający cień do budynków, co bywa uciążliwe.

Zmiana krajobrazu – wysokie turbiny wpływają na wygląd okolicy, co dla części mieszkańców jest istotnym problemem.

Wpływ na ptaki – kolizje z łopatami mogą zwiększać śmiertelność niektórych gatunków, dlatego lokalizacja wiatraka ma olbrzymią szkodliwość dla przyrody.

Potencjalny spadek wartości nieruchomości – w niektórych lokalizacjach właściciele obawiają się obniżenia cen domów położonych w pobliżu farm wiatrowych; wyniki badań na ten temat są jednak zróżnicowane.

Uciążliwości podczas budowy – wzmożony ruch ciężkiego sprzętu, hałas i czasowe utrudnienia dla mieszkańców.

Kto otrzyma pieniądze?

Projekt zakłada, że firmy budujące farmy wiatrowe będą wpłacać pieniądze do specjalnego funduszu dla mieszkańców mieszkających do 1 km od turbin. Z tych środków będą wypłacane coroczne świadczenia. Jeśli po wypłatach zostaną niewykorzystane pieniądze, trafią one do gminy na lokalne inwestycje. Dla przeciętnego Polaka oznacza to korzyści tylko wtedy, gdy mieszka w pobliżu farmy wiatrowej.

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