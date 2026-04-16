130 toalet, czyli wielki sukces Rafała Trzaskowskiego

Prezydent Warszawy opublikował w mediach społecznościowych krótki film o trwającym remoncie Sali Kongresowej w PKiN. Lista „sukcesów”, jakimi się chwali może zdumiewać!

Prezydent Warszawy w opublikowanym na X półtoraminutowym nagraniu o remoncie Sali Kongresowej w PKiN chwali się, że w nowej Sali Kongresowej… liczba toalet powiększy się ze 30 do 160, a wymienione fotele dla publiczności (zgodnie z forsowaną obecnie przez premiera i jego ekipę zasadą local content, czyli preferowania rodzimych producentów) dostarczy polska firma.

Remont potrwa… pięć razy dłużej niż budowa Pałacu Kultury i Nauki

„Często pytacie Państwo, czemu remont trwa tak długo? Tych powodów jest bardzo, ale to bardzo wiele. Rosnące ceny materiałów i w związku z tym koszty tej budowy. (…) Przede wszystkim nikt się nie spodziewał, że znajdziemy tu ponad 1400 ton azbestu” – usprawiedliwia się prezydent stolicy.

Prezydent Trzaskowski przeszedł do porządku dziennego nad faktem, że do niedawna informowano, że remont głównej sceny koncertowej stolicy zakończy się w… połowie 2026 r., czyli złapał kolejne potężne opóźnienie.

Prezydent stolicy , który swoją funkcję sprawuje już od ośmiu lat, pochwalił się i obiecał, że wyremontowana Sala Kongresowa przyjmie pierwszych widzów „już” – uwaga! – za dwa lata, bo w 2028 roku, czyli po upływie 14 lat od początku prac remontowych.

Internauci szybko w komentarzach skwitowali tę deklarację, że nawet jeśli dotrzyma obietnicy to remont Sali Kongresowej potrwa bez mała pięciokrotnie dłużej niż budowa całego Pałacu Kultury i Nauki jako „daru ZSRR dla Polski”, która trwała niespełna trzy lata (1 maja 1952 – 21 lipca 1955).

Niesamowite - remont trwa juz 12 lat, choć miał trwać 3? A zamiast 45 mln złotych wydano 450 milionów złotych - 10x więcej – podsumował Trzaskowskiego Adam Czarnecki ze Stowarzyszenia TakDlaCPK.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Szalone wzrosty na rynku hipotek! Co tu się wyprawia?

InPost znów bije rekord podatku dla budżetu

„Sklepowa” inflacja robi się już boleśnie dotkliwa!

»»Kiedy wyższy próg podatkowy – oglądaj „Piątkę wGospodarce” telewizji wPolsce24