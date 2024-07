Flagowy projekt opóźniony. Wtopa Trzaskowskiego

Rzecznik firmy Budimex Michał Wrzosek przekazał w czwartek, że opóźni się zapowiadany wcześniej na wrzesień termin oddania inwestycji tramwajowej na Wilanów. „Budimex ogłosił, że nie dotrzyma terminu oddania trasy na Wilanów. Fakt, że opóźnienie nastąpi wyłącznie z winy wykonawcy nie jest szczególnie pocieszający. Chciałbym Państwa w imieniu naszego miasta przeprosić” – napisał w czwartek w mediach społecznościowych prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

W czwartek Michał Wrzosek, rzecznik Budimexu, generalnego wykonawcy inwestycji „Tramwaj do Wilanowa”, przekazał, że zapowiadany wcześniej na wrzesień termin oddania inwestycji tramwajowej na Wilanów opóźni się.

Zawodzi technologia

Jak wyjaśniono w komunikacie, w trakcie kontroli jakości wykonanych prac torowych wykryto nieprawidłowe twardnienie niektórych podlewów żywicznych pomiędzy szyną a betonową płytą torową. „Podlewy żywiczne stabilizują i wyciszają pracę szyn oraz zapewniają stabilność układu geometrycznego toru i jednocześnie odpowiadają za zmniejszenie oddziaływań ruchu tramwajów w postaci wibracji na otoczenie” - podano.

Budimex przedstawił inwestorowi program naprawczy, polegający na montażu dodatkowych podlewów żywicznych dla torów już wykonanych, a dla pozostałych odcinków jeszcze w budowie zastosowane zostaną tylko nowe podlewy.

Osiem tygodni opóźnienia

Jak przekazano, naprawa podlewów realizowana jest przez 18 brygad i może się zdarzyć, że prace będą realizowane również w godzinach nocnych. Budimex przeprosił również za zaistniałe zdarzenie i poinformował, że środki niezbędne do wykonania prac, zostaną na tym etapie zabezpieczone przez generalnego wykonawcę.

„Konieczność wykonania dodatkowych prac przesuwa termin zakończenia prac na linii tramwajowej o około 8 tygodni. Uruchomienie trasy tramwajowej do Wilanowa planowane jest na przełomie października i listopada 2024 roku. Termin ten uwzględnia konieczność wykonania opisanych powyżej robót naprawczych” - poinformowano.

Jak czytamy, prace nadal będą kontynuowane nad układami drogowymi, nasadzeniami wokół inwestycji, pracami oświetleniowymi, przebudową ścieżek rowerowych. Dodano, że prace te będą realizowane w pierwszej połowie 2025 roku.

Wyjaśniono, że ostateczna przyczyna nieprawidłowego twardnienia części podlewów żywicznych jest badana przez wykonawcę i inwestora. Jednak ze wstępnych analiz wynika, że mogły na to mieć wpływ warunki atmosferyczne podczas aplikowania masy żywicznej w wybranych fragmentach budowanego torowiska.

„Prace te były realizowane przez wyspecjalizowane firmy podwykonawcze. Dokładna przyczyna problemu technicznego zostanie ustalona po trwających już badaniach fizykochemicznych i mechanicznych materiału w niezależnych instytutach badawczych. Po otrzymaniu wyników Budimex wyciągnie konsekwencje z zaistniałej sytuacji” - poinformowano.

Trzaskowski: wywieramy presję

„Budujemy całkowicie nową linię przez bardzo gęsto zamieszkane tereny – wiedzieliśmy, że to oznacza utrudnienia, dlatego prace toczą się tak, aby nie zamykać całych ulic. To spowodowałoby nie tylko utrudnienia, ale paraliż części miasta, a to wykluczone” – dodał.

„Mimo irytacji, którą takie utrudnienia w sposób oczywisty wywołują, wykazujecie się Państwo dużym zrozumieniem, za które jestem wdzięczny” – napisał Trzaskowski. Podkreślił, że cierpliwość – również jego – została właśnie wystawiona na kolejną próbę.

„Dziś wykonawca, firma Budimex, ogłosił, że nie dotrzyma wielokrotnie deklarowanego terminu oddania trasy. Fakt, że to opóźnienie nastąpi wyłącznie z winy wykonawcy, nie jest szczególnie pocieszający i nie zdejmuje ze mnie obowiązku przeprosin – chciałbym Państwa w imieniu naszego miasta przeprosić” – przekazał.

Wyjaśnił, że część już zrealizowanych prac została źle wykonana w wyniku błędu wykonawcy i musi zostać poprawiona. „Oczywiście całość prac naprawczych zostanie sfinansowana przez wykonawcę” – dodał.

„Inwestycja ta jest pod naszym szczególnym nadzorem, odbywamy dziesiątki spotkań i to nasi inspektorzy z Tramwajów Warszawskich natychmiast wykryli nieprawidłowości w ułożeniu torów” – poinformował prezydent Warszawy.

Zaznaczył, że wie, że to dla wszystkich, którzy w okolicach budowy mieszkają, pracują, podróżują bardzo frustrująca wiadomość. Dla mnie również. „Ale zapewniam, że nie przechodzimy nad tą sytuacją do porządku dziennego” – dodał.

„Jesteśmy po kolejnej turze rozmów z wykonawcą, którego zobowiązaliśmy do zmaksymalizowania wysiłków na rzecz szybkiego i rzetelnego zakończenia prac. Będziemy też wyciągać konsekwencje w związku z ostatnimi opóźnieniami” – podkreślił.

Tramwaj PESA należący do Tramwajów Warszawskich / autor: Fratria / KK

Flagowy projekt prezydenta Warszawy

Tydzień temu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski obiecywał, że na początku września tramwaj pojedzie po nowej trasie w kierunku Wilanowa. „Cały czas pracujemy, żeby dotrzymać terminu. Pracujemy w tej chwili bardzo ściśle z Budimexem i mamy nadzieję, że ten tramwaj zostanie otwarty w obiecanym terminie. Wywieramy presję na budujących by wywiązali się tych terminów co do których się zobowiązali” - mówił Trzaskowski.

Stołeczny ratusz przekonuje, że budowa trasy tramwajowej do Wilanowa to najbardziej oczekiwana inwestycja Tramwajów Warszawskich oraz największy projekt tramwajowy w Polsce. Będzie miała łączną długość blisko 19 kilometrów. Połączy Wolę, Odolany, Dworzec Zachodni, Ochotę, Mokotów i Wilanów.

W kwietniu uruchomiono odnogę nowej trasy tramwajowej i po ponad 50 latach tramwaj pojechał na Sielce. Nową trasą kursuje tramwajowa linia 11. Tramwaje jeżdżą od skrzyżowania z ul. Czerniakowską ulicami Gagarina, Spacerową, Marszałkowską, Nowowiejską, Chałubińskiego, Prostą, Kasprzaka, Wolską, Powstańców Śląskich do pętli Nowe Bemowo lub na skróconych kursach do pętli Cmentarz Wolski.

Trasa opóźnionej inwestycji przebiegać będzie od skrzyżowania ul. Puławskiej i Goworka. Liczącą 22 metry różnicę poziomów w kierunku dolnego Mokotowa tramwaj pokona ulicą Goworka i Spacerową. Następnie linia będzie przebiegać prosto, ulicami Belwederską i Sobieskiego, w kierunku Miasteczka Wilanów. Terminal końcowy przeznaczony dla dwukierunkowych tramwajów znajdzie się u zbiegu al. Rzeczypospolitej i Branickiego.

