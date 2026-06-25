Chcą odwołać Rafała Trzaskowskiego. "Lepkie macki"

Opanowuje nasze miasto swoimi długimi, lepkimi mackami. Jesteśmy tutaj dlatego, że nie chcemy się na to dłużej godzić. To, co zobaczyliśmy ostatnio w Szpitalu Południowym, to wierzchołek góry lodowej. Mamy historię 20 lat nadużyć i niekompetencji, obsadzania spółek miejskich, wszystkich instytucji: szpitali, urzędów, na stanowiskach spółek miejskich z klucza partyjnego, a nie merytorycznego – mówi na konferencji prasowej w Warszawie Maciej Wilk, który jest reprezentantem osób chcących odwołania Rafała Trzaskowskiego z urzędu prezydenta miasta stołecznego Warszawy.

„Chcemy tutaj obywatelsko powiedzieć: STOP. Chciałbym ogłosić dzisiaj, że startuje dzisiaj stołeczna operacja referendalna. Nasza akcja nie rozpocznie się natychmiast, ale za kilka tygodni na placach i ulicach Warszawy rozpocznie się zbiórka podpisów o odwołanie prezydenta miasta stołecznego Warszawy oraz Rady Miasta Warszawy” – powiedział Maciej Wilk, prezes Fundacji Polskiego Rozwoju .

Obywatelski sprzeciw

Inicjatywa ma charakter obywatelskiego sprzeciwu. Referendum będzie trudne do osiągnięcia. Do jego przeprowadzenia potrzeba ok. 132 tys. podpisów, a jego ważność wymaga udziału ok. 450 tys. głosujących.

Nasza akcja nie rozpocznie się natychmiast, ale za kilka tygodni. Na placach i ulicach Warszawy rozpocznie się zbiórka podpisów o odwołanie prezydenta m.st. Warszawy oraz Rady Miasta Warszawy - oświadczył prezes Fundacji Polskiego Rozwoju.

Za kilka tygodni ma rozpocząć się zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum.

Tylko poprzez taki wstrząs obywatelski jesteśmy w stanie wymóc zmiany w naszym mieście - podsumowuje Maciej Wilk.

Organizatorzy planują też zbiórkę funduszy na materiały i działania informacyjne, zapewniając o pełnej transparentności wydatków – Wilk deklaruje osobną wpłatę 10 tys. zł.

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