Jakubiak: Są większe problemy niż akcyza na rynku alkoholi

Kultura spożywania alkoholu w Polsce jest o niebo lepsza niż kiedyś - powiedział Marek Jakubiak z Federacji dla Rzeczypospolitej w Telewizji wPolsce.

Nie widzę aż tak wielkiego problemu. Polska nie jest krajem, w którym najwięcej spożywa się alkoholu. Mistrzem świata jest Finlandia - dodał Jakubiak - Nie ma czegoś takiego jak restrykcja. Polacy historycznie, a nawet stwierdziłbym że genetycznie, piją piwo. Alkohol to była moda rosyjska. Wprowadzona do nas za rozbiorów. Rosjanie uważali, że naród rozpity jest łatwiejszy do sterowania. Ale szybko zmienił się nasz profil, bo przeszliśmy ponownie na piwo. Obserwuję jednak, że obecnie konkurencją dla piwa jest tzw. „Małpka”. A większość przemysłu spirytusowego w Polsce jest w rękach rosyjskich. Warto o tym pamiętać. Do tego do sklepów wprowadzono też kieliszeczki 50 ml, to już nawet nie są małpki. Amerykanie walcząc z podobnymi zjawiskami wprowadzili nie minimalne, a maksymalne pojemności, czyli trzeba kupić np. 0,7 butelkę żeby w ogóle kupić alkohol.