Ministerstwo rolnictwa nalega: cydr i perry bez akcyzy

Ministerstwo Rolnictwa zgłosiło uwagi do projektu zmian w ustawie o podatku akcyzowym, postulując całkowite zniesienie akcyzy na cydr i perry.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski wziął udział w posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa, które było poświęcone sytuacji na rynku wina gronowego, owocowego, cydru i perry.

Konkurencja nie do pokonania

Siekierski przypomniał, że projekt ustawy o podatku akcyzowym jest obecnie na etapie konsultacji międzyresortowych i oświadczył, że jego resort zgłosił do niego uwagi: chodzi o całkowite zniesienie akcyzy od cydrów i perry; dla cydrów do 5 proc. obj. oraz cydrów jakościowych do 8,5 proc. obj. (wytwarzanych z min. 90 proc. soku jabłkowego), które w praktyce produkowane są przez cydrownie rzemieślnicze.

Cydr i perry - bez znaku akcyzy. Szczegóły

Zniesienie akcyzy to także postulat producentów cydru i perry. Jak wskazywał Jakub Nowak z Polskiej Rady Winiarstwa, cydr i napoje, które zagospodarowują nadwyżkę polskich owoców są wyżej opodatkowane niż piwo. Jak mówił, podatek akcyzowy w koszcie wytworzenia cydru wynosi 18 proc., a to znacznie więcej niż w przypadku piwa, którego produkcja jest tańsza.

Przewodniczący komisji rolnictwa Mirosław Maliszewski (PSL-TD) przypomniał, że rozwijając produkcję cydru, polscy sadownicy liczyli na zagospodarowanie 100 tys. ton jabłek. Niestety nie udało się dostatecznie wypromować cydrów. Konkurencją nie do pokonania okazało się być tanie piwo.

Produkcja marginalna, ale rośnie

Jak przekazał minister Siekierski, w Polsce produkcja wina z krajowych upraw winorośli, przeznaczonego do sprzedaży ma charakter marginalny i stanowi obecnie ok. 1-2 proc. produkcji wszystkich wyrobów winiarskich. Niemniej, jak zauważył, rynek ten charakteryzuje się silną tendencją wzrostową.

W roku winiarskim 2024 w Polsce było zarejestrowanych 606 plantatorów winorośli, którzy uprawiają winorośl na ponad 900 ha. Przez ostatnie 5 lat powierzchnia upraw zwiększyła się 2,5 krotnie. W podobnym tempie rośnie też produkcja wina - poinformował szef resortu rolnictwa.

Kwestie dotyczące produkcji i znakowania wyrobów winiarskich są uregulowane w ustawie z 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich. Dodatkowo przepisy w zakresie wina (gronowego) zawarte są w przepisach UE.

Podatek jako funkcja ograniczająca

Jak zaznaczył obecny na posiedzeniu wiceminister finansów Jarosław Neneman, wino i inne wyroby alkoholowe są objęte akcyzą, ale nie jest ona duża - ok. 1,5 zł za butelkę. Dodał, że małe winiarnie korzystają z 50 proc. ulgi w tym podatku. Natomiast cydr i perry są już traktowane preferencyjnie, podatek ten nie był podnoszony od kilku lat - zaznaczył. Podkreślił, że w cenie butelki cydru akcyza stanowi „kilka procent”, więc to nie jest czynnik kluczowy dla tej branży.

Ponadto, jak zauważył Neneman, „akcyza ma nie tylko aspekt fiskalny, ale także funkcję ograniczenia konsumpcji wyrobów alkoholowych”.

Zgodnie z danymi MF dochody z wina gronowego, owocowego lub cydru i perry w 2023 r. wyniosły 509 mln zł i były zbliżone do poziomu dochodów z roku poprzedniego (507,2 mln zł). Resort ocenia, że krajowa produkcja cydru, po kilku słabszych latach, wykazuje tendencję rosnącą i wynosi ok. 5 mln litrów rocznie.

Przewodniczący Maliszewski zapowiedział, że w najbliższym czasie komisja przygotuje dezyderat, w którym wesprze m.in. starania resortu rolnictwa dotyczące zniesienia akcyzy na cydr i perry.

Anna Wysoczańska (PAP)

