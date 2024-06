Obajtek: To, co chcą zrobić z Orlenem, zagraża państwu

Zarząd Orlenu wypracował w 2023 r. rekordowe zyski. To było ponad 20 mld zł i dwa razy podniesione ratingi międzynarodowych firm: Moody’s i Fitch - mówił Daniel Obajtek, były prezes Orlen na antenie Telewizji wPolsce.

Prowadząca rozmowę dziennikarka stacji Aleksandra Jakubowska zapytała, czy spodziewał się udzielenia mu absolutorium przez obradujące we wtorek w Płocku Walne Zgromadzenie Orlenu. Zgromadzenie nie udzieliło absolutorium 11 członkom zarządu pełniącym swe funkcje w 2023 r., w tym ówczesnemu prezesowi spółki Danielowi Obajtkowi.

Tymczasem, jak przypomniał Obajtek, międzynarodowe firmy oceniające spółki na całym świecie bardzo dobrze oceniły działalność Orlenu.

Były szef Orlenu komentował również plany władz dotyczące podziału koncernu.

To, co ci ludzie chcą zrobić, jest rzeczą, która zagraża państwu. Po pierwsze: chcą sprzedać część aktywów Orlenu. Mało tego, chcą również wydzielić spółkę PGNiG, jakim są Polskie Sieci Gazowe, żeby ona była niezależna, chcą „uwolnić” polski rynek, czyli wprowadzić pseudokonkurencję. Chcą wyrzucić w kosmos magazynowanie rezerw strategicznych. Niemieckie firmy, do których popłynie gaz na pewno w niedługim czasie z Nord Stream 1 i 2, będą na polskim rynku handlować gazem - mówił Obajtek.