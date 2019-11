Wsparcie dla gamingu? Polska wzorem dla Niemców

Niemiecki rząd zdaje się iść drogą Polski i chce wspierać rodzimą branżę gamingową.

Jak informuje gamesindustry.bic nasz zachodni sąsiad niepokoi się sytuacją swojej branży gamingowej. Choć niemieckie symulacje są na poły legendarne (i niezwykle popularne w naszym kraju) to jednak wpływy z nich nie są tak duże, by niemiecki gamedev znajdował globalne uznanie.

Toteż rząd Republiki Federalnej Niemiec zdecydował, iż rok 2020 będzie rokiem zmian i wsparcia.

Komitet ds. Finansów Bundestagu podjął decyzję co do tego, by od przyszłego roku wesprzeć niemieckich twórców gier znacznymi kwotami. Chodzi o nawet 50 mln euro!

Niemcy nie są pierwszym państwem, które prowadzi tego typu działania - branża gamingowa może liczyć na wsparcie budżetowe w takich państwach jak Francja, Wielka Brytania czy Kanada. Jednak rozwiązania niemieckie zdają się być w największym stopniu oparte na tym co od kilku lat działa w Polsce - nasz kraj bowiem skutecznie wdrożył kilka programów wsparcia, zarówno dla dużych twórców gier jak i małych studiów niezależnych.

gamesindustry.biz/ as/