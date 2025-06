Polska himalaistka rusza na Nanga Parbat. Ma wsparcie!

Zarząd Województwa Lubelskiego wesprze wyprawę Doroty Rasińskiej-Samoćko na ośmiotysięcznik Nanga Parbat (8126 m). To drugie podejście himalaistki do najwyższego szczytu pakistańskich Himalajów. Wyprawę rozpocznie 8 czerwca br. Głównym partnerem ekspedycji jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Dorota Rasińska-Samoćko to jedyna Polka, która zdobyła Koronę Himalajów i Karakorum. Dokonała tego w rekordowym czasie trzech lat (2021-2024). Jednocześnie jest pierwszą himalaistką z Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej z takim tytułem, piątą kobietą na świecie i najszybszym himalaistą bez teamu sponsorskiego oraz wielkiego komercyjnego zaplecza.

6 czerwca w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbyła się konferencja prasowa z udziałem marszałka Jarosława Stawiarskiego i Doroty Rasińskiej-Samoćko.

Ośmiotysięczniki są marzeniem każdego himalaisty. Siła Doroty jest niesamowita, dlatego postanowiliśmy wesprzeć ją w tej wyprawie. Województwo Lubelskie sięga po najtrudniejsze i najwyższe cele, a teraz będzie mogło zawitać na dachu świata, na Nanga Parbat. Życzę kolejnego udanego wejścia – mówił marszałek Jarosław Stawiarski.

Nanga Parbat 8 czerwca – 10 lipca 2025

Na kolejną wyprawę w zachodnie Himalaje Dorota Rasińska-Samoćko wyrusza już 8 czerwca br. Szczyt Nanga Parbat to 9. pod względem wysokości wierzchołek świata, nazywany też „King of the mountains”, czyli „Król Gór”, która charakteryzuje się jedną z najtrudniejszych na świecie skalną ścianą mającą 200 m (Kinshofer Wall, zwaną czasami „ścianą płaczu”) i wiodąca ku Camp II. To tu wielu wspinaczy podejmuje decyzję o powrocie. Kolejnym utrudnieniem jest największa lodowa ściana, tzw. „blue ice”. Rasińska-Samoćko podejmie wspinaczkę północno-zachodnią drogą przez Diamir Face, gdzie napotka szereg trudności skalnych, technicznych oraz lodowych.

Dorota najpierw odbędzie kilkudniowy trekking, by dostać się z Chilas do BC Nanga Parbat na 4100 m, tam rozpocznie proces aklimatyzacji trwający około 2-3 tygodnie wraz z wychodzeniem do kolejnych obozów wyższych do 6000 m i eksploracją pobliskich szczytów. Następnie w zależności od warunków pogodowych podejmie akcję szczytową na początku lipca, wchodząc na wierzchołek z Obozu III.

Lubię pokonywać własne słabości i tę satysfakcję, kiedy po 20 godzinach akcji szczytowej, bez snu, bez jedzenia, możemy stanąć na wierzchołku ponad oceanem chmur na ośmiu tysiącach metrów. I to jest piękne, że moje pasje wspiera i pomaga mi je realizować Zarząd Województwa Lubelskiego. Spotkałam się tu z niesamowitą życzliwością – podkreślała Dorota Rasińska-Samoćko.

Osiągnięcia polskiej himalaistki

W 2022 roku Dorota Rasińska-Samoćko ustanowiła światowy rekord – w zaledwie 3 miesiące weszła na 7 ośmiotysięczników bez wsparcia zespołowego i sponsorów. Były to tak wymagające ośmiotysięczniki jak: Annapurna, Kanczendżonga, Lhotse, Makalu (w Nepalu od 28 kwietnia do 28 maja), a następnie w Pakistanie: Nanga Parbat, Broad Peak, K2 (od 1 lipca do 28 sierpnia). Nazywana jest przez Szerpów i w środowisku Speed Lady albo Iron Lady. Ma w swoim dorobku 9 ośmiotysięczników osiągniętych w 1 rok, a w sumie stanęła 16 razy na ośmiotysięcznych szczytach (2 razy na Manaslu, drugie wejście w 5 dni bez aklimatyzacji oraz 2 razy na Makalu). Od 2021 roku realizuje projekt Podwójna Korona, mający na celu osiągnięcie Korony Himalajów i Karakorum oraz Korony Ziemi.

Z zawodu jest prawnikiem i dyplomatą, a z zamiłowania pasjonatką natury, podróży i sportów ekstremalnych. Poza himalaizmem, uprawia m.in. nurkowanie, jazdę na nartach i aktywnie podróżuje, odbywając liczne trekkingi oraz wspinaczki na wszystkich kontynentach.

