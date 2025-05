Minister Sikorski napluł Polakom w twarz? "Zyskaliśmy na II wojnie światowej"

Radosław Sikorski w rozmowie z Krzysztofem Stanowskim w Kanale Zero poruszył temat kampanii wyborczej oraz reparacji za niemiecką inwazję na Polskę. Jak się okazało, w tej sprawie przyjął narrację zgodną z niemieckim interesem.

O obronie polskich praw - w tym 6 bilionów 220 miliardów złotych za straty poniesione w wyniku niemieckiej okupacji w latach 1939–1945 - nie ma mowy. Dowodem tego są słowa polskiego MSZ.

Na Kanale Zero prowadzący Krzysztof Stanowski zapytał gościa:

Czy możemy mówić o prawdziwych stosunkach. Dobrych stosunkach z sąsiadem, jeśli sąsiad nie rozliczył się z nami za to, co zrobił? - pytał Stanowski.

” Wie pan, ja uważam, że my na II wojnie światowej zyskaliśmy to terytorium. Ono było lepiej zurbanizowane - odpowiedział stanowczo Sikorski.

Prowadzący próbował dopytywać szefa MSZ czy się nie przejęzyczył:

Panie ministrze, to bardzo źle zabrzmiało, co pan powiedział, ludzie będą to wycinać w Internecie… - mówił szef Kanału Zero.