Nie ocieplenie lecz globalne ochłodzenie czeka Ziemię

Okazuje się, że prognozy zwiastujące wielkie globalne ocieplenie mogą być nie tyle przesadzone co kompletnie fałszywe - zdaniem uczonych Ziemia stoi raczej w obliczu nowej epoki lodowcowej.

Zmiany klimatu wywołują liczne kontrowersje i sprzeczne oceny, bez wątpienia jednak mają one miejsce. W środowiskach naukowych spór dotyczy jednak też tego jakie będą skutki zmian klimatycznych - i tutaj oceny są skrajnie odmienne.

Profesor Malte Jansen z University of Chicago twierdzi, że następujące właśnie topnienie lodowców nie musi oznaczać okresu ciepłych zmian klimatycznych. Wręcz przeciwnie - zdaniem uczonego i jego zespołu podniesienie poziomu wód w morzach i oceanach może doprowadzić do sytuacji drastycznego ochłodzenia klimatu a co za tym idzie - nową epokę lodowcową.

Ostatni raz takie wydarzenie miało miejsce 2,5 mln lat temu. Według profesora zmiany klimatyczne mają charakter cykliczny:

Kluczowe jest zrozumienie tego co determinuje te cykle.

Obecne topnienie lodowców jest jednym z największych w znanej historii, jednak, wbrew opiniom wielu uczonych, nie musi ono oznaczać kataklizmu cieplnego lecz - wielkie ochłodzenie. Wzrost powierzchni oceanów i ich parowanie blokuje dostawanie się CO2 do atmosfery a co za tym idzie - ochładza klimat.

Czy zasadne jest więc wyposażanie się nie w olejki do opalania lecz ciepłe kurtki i kalesony?

