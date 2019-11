Black Friday też jest i na poczcie

Na Black Friday Poczta Polska przygotowała rabat do 20 proc. Oferta promocyjna dostępna jest wyłącznie 29 listopada 2018 r. do godz. 23:59 - podał w piątek operator.

Obniżono ceny wybranych produktów personalizowanych od Świętego Mikołaja, a w sklepie internetowym Poczty Polskiej ustalono promocyjne ceny produktów. Także w placówkach pocztowych dostępna jest specjalna oferta. Wśród artykułów są bożonarodzeniowe karty pocztowe i karnety oraz filmy, książki i zabawki.

W internetowym sklepie Poczty Polskiej można ponadto kupić taniej o 20 proc. wszystko, co jest potrzebne do zapakowania paczek, prezentów i listów. 29 listopada będą to wybrane koperty bąbelkowe oraz kartony teleskopowe. E-sklep Poczty Polskiej oferuje pełną ofertę produktów służących do opakowania przesyłek: pudełka z wytrzymałej tektury, taśmy pakowe, koperty tradycyjne i ochronne (bąbelkowe, foliowe, tekturowe, wzmacniane, rozszerzane), folie stretch, wypełniacze, papierowe torebki oraz artykuły biurowe” - poinformowała Poczta.

„Z naszych doświadczeń wynika, że szczególnie w mniejszych miejscowościach i na wsiach nasza oferta cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Dzięki temu, że nasze placówki są we wszystkich gminach ułatwiamy klientom dostęp do szerokiej gamy artykułów papierniczych, czy najnowszych wydawnictw książkowych” - powiedziała Marta Piekarczyk, dyrektor Wydziału Zarządzania Działalnością Handlową w Poczcie Polskiej.

Jak co roku, Poczta Polska przygotowała ofertę związaną ze zbliżającymi się świętami. Wśród nich są m.in. różnego rodzaju zabawki, gry edukacyjne, portfele, zestawy kosmetyków oraz asortyment do pakowania prezentów (torebki, papier ozdobny, naklejki, przywieszki do prezentów). Asortyment jest uzupełniony o ozdoby choinkowe i stroiki świąteczne, różne produkty z motywem świątecznym a także słodycze. Dostępne są także kalendarze na 2020 r.

SzSz(PAP)