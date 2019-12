PZU wspiera polską kulturę i dba o jej bezpieczeństwo

Minister kultury odznaczył twórców, animatorów i mecenasów za wybitne osiągnięcia w dziedzinie i na rzecz kultury. Największy polski ubezpieczyciel został wyróżniony za całokształt działań na rzecz promocji i ochrony kultury oraz dziedzictwa narodowego. Grupa PZU to największy ubezpieczyciel w Polsce i Europie Środowo-Wschodniej. To również jedna z najstarszych instytucji finansowych w kraju, której dzieje od dwóch wieków splatają się z losami Polaków. Mecenat polskiej kultury to jeden ze strategicznych filarów zaangażowania społecznego PZU.

Jakie placówki i instytucje kultury wspiera Grupa PZU?

Dorota Macieja,członek zarządu Grupy PZU SA: Wspieramy Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Łazienki Królewskie oraz Muzeum Powstania Warszawskiego. Grupa PZU jest też mecenasem Teatru Wielkiego - Opery Narodowej oraz Partnerem Akademii Operowej. Czasami współpracujemy również z mniejszymi ośrodkami, np. Teatrem Muzycznym w Poznaniu.

Czy to dzisiejsze wyróżnienie jest dla Grupy PZU ważne?

Dorota Macieja: Oczywiście, jesteśmy bardzo szczęśliwi, że nasza pomoc i zaangażowanie zostało docenione. Jest to dla nas ogromna wartość i wyróżnienie.

Firma ubezpieczeniowa zawsze powinna dbać o bezpieczeństwo. Nasze dbanie w tym wypadku polega na działaniach prewencyjnych. Dbamy też o tożsamość, bo wiemy,że te dzieła są bezcenne i nie do odtworzenia. Dlatego inwestujemy w najbardziej nowoczesne systemy przeciwpożarowe, przeciwkradzieżowe. Chcemy aby i budynkom i dziełom sztuki, które się w nich mieszczą naprawdę nic nie zagrażało.

Mecenat polskiej kultury to jeden ze strategicznych filarów zaangażowania społecznego PZU. Dlaczego?

Dorota Macieja: Zdanie, które wypowiedział Andrzej Sapkowski najlepiej chyba oddaje to, o czym zawsze powinniśmy pamiętać: możemy nosić chińskie ubrania, możemy jeździć czeskimi autami, możemy patrzeć w japońskie telewizory, możemy gotować w niemieckich garnkach hiszpańskie pomidory i norweskie łososie – ale jeśli chodzi o kulturę, to wypadałoby mieć własną. I dlatego, my jako PZU to wszystko robimy – wspieramy polska kulturę.

rozmawiała Grażyna Raszkowska