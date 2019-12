Samochód z zagranicy musi być zarejestrowany

Od 200 do 1 tys. zł kary będzie grozić osobom, które w ciągu 30 dni nie zgłoszą w urzędzie transakcji kupna lub sprzedaży samochodu albo nie zarejestrują auta sprowadzonego z zagranicy. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia. W Krakowie z tego obowiązku wywiązywało się do tej pory ok. 20 proc. sprzedających.

Według wstępnych szacunków tylko w Krakowie liczba spraw rozpatrywanych w Wydziale Ewidencji Kierowców i Pojazdów zwiększy się po zmianie przepisów o 50 - 60 tys. rocznie i w urzędzie trzeba będzie zatrudnić od 6 do 8 nowych pracowników.

Obowiązek zgłaszania transakcji był już wcześniej, ale za jego niedopełnienie nikt nie był karany.

Obowiązek zgłoszenia ma i sprzedający i kupujący samochód - mówił dziennikarzom dyrektor Wydziału Ewidencji Kierowców i Pojazdów w Urzędzie Miasta Krakowa Witold Krupiarz. Podkreślił, że obowiązek ten w terminie 30 dni dotyczy tych, którzy kupią lub sprzedadzą samochód po 1 stycznia. Bardzo wiele czynników będzie wpływało na wysokość kar. Będzie to oceniane za każdym razem w indywidualnym postępowaniu - zaznaczył.

To, jak wysoką karę wymierzą urzędnicy, jeśli nie dokonamy zgłoszenia, będzie zależało m.in. od tego, jaki czas upłynął od terminu, w którym miało to być zrobione i od tego, czy to pierwsze czy kolejne takie uchybienie.

Rocznie w Krakowie rejestrowanych jest ok. 65 tys. pojazdów używanych, a tylko ok. 13-15 tys. osób (20 proc.) zgłaszało sprzedaż. Teraz do urzędu przyjdą: sprzedający, kupujący i pośrednicy.

Zgodnie z nowymi przepisami osoba, która sprzedaje samochód powinna w terminie 30 dni przyjść do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania urzędu i w wydziale komunikacji zgłosić transakcję, przedstawiając dokumenty - umowę, fakturę darowiznę. Sprzedaż powinni zgłosić także pośrednicy, w tym firmy, które sprzedają auto kolejnemu nabywcy.

Ten sam obowiązek dotyczy kupujących, którzy dodatkowo powinni pojazd zarejestrować. Jeśli rejestracja nie jest możliwa, bo samochód jest uszkodzony lub nie ma ważnych badań technicznych, żeby uniknąć kary wystarczy tylko zgłosić kupno.

Miesiąc czasu na zgłoszenie od momentu sprowadzenia do kraju samochodu ma osoba, która kupiła go w innym państwie UE. W tym wypadku istotny jest dzień dotarcia auta do Polski - także wtedy, kiedy osoba lub firma, która „ściągnęła” pojazd, nie rejestruje go na siebie, a sprzedaje komuś innemu.

W Krakowie sprzedaż pojazdu można zgłosić, korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej.

SzSz(PAP)