Mieszkanie Plus: Giżycko jeszcze czeka na partnera

Do lutego 2020 r. samorząd Giżycka (warmińsko-mazurskie) wydłużył dialog konkurencyjny, dzięki któremu zostanie wyłoniony podmiot, który zbuduje bloki w ramach programu Mieszkanie Plus. Pierwotnie partner miał być poszukiwany do końca grudnia.

„Wydłużenie czasu poszukiwania partnera prywatnego wiąże się z dużą ilością napływających do nas w tej sprawie zapytań, prosili o to także zainteresowani naszą inwestycją” - powiedział burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz. Dodał, że takie zainteresowanie pozwala samorządowi mieć nadzieję, że wyłonienie partnera do realizacji projektu Mieszkanie Plus nie będzie kłopotliwe.

Partner na zaprojektowanie i wybudowanie mieszkań będzie miał 3 lata. Deweloper ma zbudować mieszkania i administrować nimi nie krócej niż 15 lat i nie dłużej niż 30 lat.

Giżycko chce zbudować 100 mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Minister inwestycji i rozwoju zarekomendował Giżycku budowę mieszkań w formule PPP już w styczniu. Była to pierwsza tego rodzaju opinia wydana po nowelizacji ustawy o PPP wprowadzonej w 2018 roku. Nowelizacja ta pozwala instytucjom publicznym zwrócić się do ministra inwestycji i rozwoju o opinię, czy uzasadniona jest realizacja inwestycji właśnie w tej formule.

W ramach przedsięwzięcia prowadzonego pod nazwą „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Giżycko w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego” ma powstać 100 mieszkań w centrum Giżycka o powierzchni od 50 do 80 metrów kwadratowych. Projekt zakłada, że wysokość czynszu będzie regulowana przez gminę.

Giżycko planuje zrealizować inwestycję przy wsparciu rządowego programu Mieszkanie Plus.

Wiosną Giżycko przeprowadziło wśród mieszkańców analizę popytu na tego rodzaju mieszkania; mieszkańcy miasta nadesłali 300 ankiet dotyczących oczekiwań względem lokali. Owe 300 ankiet obejmowało łącznie 839 osób. Są to wnioskodawcy oraz osoby bliskie, które miałyby wspólnie z wnioskodawcą zamieszkać.

Z analizy ankiet wynikało, że osoby zainteresowane mieszkaniem z programu Mieszkanie Plus obecnie wynajmują lokum na wolnym rynku (122 rodziny) lub mieszkają u rodziny (102 osoby). Aż u 98 zainteresowanych mieszkaniem dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 1650 zł. W przedziale dochodowym 1650-2200 zł miesięcznie na osobę w rodzinie uplasowało się 55 rodzin. Dochód powyżej 3850 zł na osobę w rodzinie wskazało 21 zainteresowanych mieszkaniem z programu.

Najwięcej osób było zainteresowanych mieszkaniami trzypokojowymi, przy czym ponad 80 wnioskodawców, chciałoby takie mieszkanie o powierzchni 51-60 metrów kw. Porównywalna liczba rodzin (78) chciałaby mieszkanie 3 pokojowe, ale o powierzchni od 41 do 50 metrów kw.

W ramach programu Mieszkanie plus wybudowano 867 mieszkań, kolejne 1110 jest w budowie - w Katowicach, Jarocinie, Kępicach, Dębicy, Mińsku Mazowieckim i Świdniku. Do końca 2019 roku planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych w Radomiu, Zamościu i Łowiczu.

Ponadto trwa projektowanie blisko 18 tysięcy mieszkań, kolejne 18 tysięcy oczekuje na decyzje inwestycyjne.

PAP/ as/