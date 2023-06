500 czy 800 Plus? ZUS wyjaśnia!

Świadczenie w ramach programu Rodzina 500 Plus jest wypłacane na dotychczasowych zasadach i wynosi 500 zł na każde dziecko do ukończenie przez nie 18. roku życia – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

ZUS poinformował, że do zakładu napływa wiele zapytań o wysokość świadczenia z programu „Rodzina 500 Plus”.

„W związku z licznymi pytaniami, które napływają do ZUS i dotyczą wysokości świadczenia z programu Rodzina 500 Plus, przypomnę, że nie doszło do żadnych zmian. Świadczenie to jest wypłacane jak dotychczas w wysokości 500 zł na każde dziecko do 18. roku życia” – powiedział rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

„Pojawiające się głosy jakoby ZUS wypłacał to świadczenie w wysokości nie 500 zł, a 800 zł są nieprawdziwe” – dodał rzecznik ZUS.

Rzecznik Zakładu przekazał też, że jeżeli pojawią się przepisy zwiększające wysokość świadczenia dla rodzin, które zostaną uchwalone i wejdą w życie, to wówczas ZUS będzie je realizował.

ZUS wypłaca środki na kolejny okres świadczeniowy, który potrwa do 31 maja 2024 r. Do tej pory świadczenia przyznano dla ok. 6,4 mln dzieci. Na konta rodziców trafiło łącznie ok. 2,8 mld zł.

Termin wypłaty świadczenia można sprawdzić w aplikacji mobilnej mZUS lub na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Wnioski o świadczenie składane są jedynie drogą elektroniczną. Można to zrobić na kilka sposobów – poprzez aplikację mobilną mZUS na smartfony i tablety, bezpośrednio na PUE, na portalu Emp@tia albo w bankowości elektronicznej.

CZYTAJ:

KE nagina prawo na korzyść Niemiec

Chiny przekroczyły internetową granicę. Padł rekord

ZUS zachęca rodziców i opiekunów do składania wniosków przez aplikację mZUS. Zawiera ona funkcje przyspieszające wypełnianie wniosków o świadczenia dla rodzin, nie tylko 500 plus, ale też rodzinny kapitał opiekuńczy, dofinansowanie żłobkowe czy świadczenie Dobry Start – 300 plus.

Jeśli ktoś składał już wniosek o 500 plus w poprzednim okresie i otrzymywał świadczenie, może utworzyć nowy wniosek na podstawie poprzedniego. Dzięki temu większość danych uzupełni się automatycznie. W razie potrzeby rodzic może je zmienić przed wysłaniem wniosku. W aplikacji można również sprawdzić, czy świadczenie zostało już przyznane, a także terminy zrealizowanych wypłat.

Rząd chce od 1 stycznia 2024 r. podnieść wysokość świadczenia wychowawczego z programu Rodzina 500 Plus z 500 zł na 800 zł miesięcznie na każde dziecko. Warunki dotyczące przyznawania i wypłaty tego wsparcia sie nie zmienią.

Projekt zmian w formie ustawy został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji i w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Za pośrednictwem BIP można zgłaszać swoje uwagi.

Wypłata świadczenia wychowawczego w nowej wysokości ma nastąpić do 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r. W uzasadnieniu do projektu wyjaśniono, że wydłużenie terminu wypłat wynika z konieczności wprowadzenia regulacji technicznych zapewniających Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych czas na sprawne obsłużenie wszystkich spraw.

Zmiana wysokości świadczenia nastąpi z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku.

W ocenie skutków regulacji (OSR) projektu poinformowano, że w 2024 r. do świadczenia uprawnionych będzie 6 mln 668 tys. dzieci.

PAP/ as/