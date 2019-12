Szczególne miejsce powstania wielkopolskiego w historii

Wielkopolanie dowiedli, że zwycięskie powstania to ich specjalność - napisał w liście odczytanym w piątek w Poznaniu podczas centralnych uroczystości z okazji 101. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego prezydent Andrzej Duda. W dziejach naszej drogi do niepodległości powstanie wielkopolskie zajmuje miejsce szczególne; ten imponujący zryw zakończył się zwycięstwem całej naszej narodowej wspólnoty - napisał w liście do uczestników obchodów 101. rocznicy wybuchu powstania premier Mateusz Morawiecki

Prezydent podziękował poznaniakom i Wielkopolanom, że niezmiennie kultywują etos, którym kierowali się ich przodkowie i poprzednicy powstańcy.

Jest to etos służby ojczyźnie przede wszystkim poprzez dobrą, rzetelną, wytrwałą codzienną pracę, a kiedy trzeba - także poprzez walkę zbrojną o wolność. Przed 101 laty poszła wiara do powstania. Powstańcy nieśli w sercach wiarę w Polskę i nadzieję na odzyskanie przez nasz naród własnego suwerennego państwa. Ale nie było to wiara ślepa, lecz oparta na mocnych podstawach wiedzy i umiejętności - napisał prezydent. - To właśnie Wielkopolanie uważani za nieskorych do romantycznych porywów, preferujący pracę organiczną i postawy pozytywistyczne dowiedli, że zwycięskie powstania to ich specjalność. Pamiętamy. że zwycięski zryw 1918 roku poprzedziło stulecie wcześniejsze a także zwycięskie powstanie wielkopolskie z roku 1806, które otworzyło drogę do utworzenia Księstwa Warszawskiego - dodał Andrzej Duda.