Amazon wyrzuci za uderzanie w wizerunek firmy

Koncern Amazon wprowadził rygorystyczny przepis pozwalający na zwolnienie tych pracowników, którzy „szkodzą wizerunkowi firmy”.

Jak zaznacza szefostwo giganta każda firma ma prawo wprowadzać tego typu rozwiązania. Eksperci dodają, że wizerunki dla przedsiębiorstw są sprawą równie ważną jak zyski!

Co ciekawe sprawa wyszła na jaw dzięki… ekologom! Porozumienie Amazon Employees For Climate Justice (AECJ) poinformowało, iż dwóm pracownikom firmy grozi zwolnienie za to, iż wskazywali na fakt współodpowiedzialności giganta za zmiany klimatu.

Jaci Anderson, rzecznik prasowa firmy wyjaśniła, że te zasady nie są niczym nowym, a od jesieni pracownicy firmy mogą ubiegać się o zezwolenie na publiczne wypowiadanie się

Jak informuje Magdalena Węglewska, CEE PR manager w polskim Amazonie polityka oddziałów firmy w naszym kraju jest bardzo podobna.

Jak wskazuje Grzegorz Miller, ekspert ds. wizerunku i komunikacji kluczowe jest to, by dana firma mogła kontrolować przekaz:

W końcu kto najlepiej wie, co się dzieje w środku organizacji? Pracownicy właśnie. Dlatego też tak ważna jest odpowiednia polityka komunikacji, wdrażanie programów Employers Advocacy i Branding oraz partnerski stosunek pracy. A także odpowiednie procedury wyrażania się pracowników o firmie lub w jej imieniu.

Sprawa dotyczy też, jak wskazują eksperci, mediów społecznościowych.

wirtualnemedia/ as/