USA: Samolot zrzucił paliwo... na szkołę!

44 osoby ranne, w tym 20 dzieci - oto bilans sytuacji w której pasażerski samolot zrzucił paliwo lotnicze… na plac zabaw przy szkole podstawowej!

Jak informują amerykańskie media w mieście Cudahy (Los Angeles) doszło do sytuacji, która mogła mieć tragiczne skutki. Pasażerski Boeing 777 zrzucił paliwo lotnicze nad znacznym obszarem, mięzy innymi - na plac zabaw przy szkole podstawowej.

Jak poinformowała straż pożarna poszkodowane zostały co najmniej 44 osoby, w tym 20 dzieci. Na szczęście obrażenia są lekkie.

Zrzut paliwa lotniczego widać na poniższych nagraniach, które ujawniły media:

Do akcji ratowniczej zaangażowano ok. 70 strażaków. Samolot Boeing 777 należał do linii lotniczych Delta Air Lines i miał odbyć lot do Szanghaju, jednak krótko po starcie musiał zrzucić paliwo w wyniku awarii - samolot następnie wrócił na lotnisko LAX w Los Angeles.

Federalna Administracja Lotnicza już wszczęła postępowanie w tej sprawie.

