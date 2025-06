Pierwsza w historii katastrofa Dreamlinera [ZDJĘCIA]

Pozostajemy w kontakcie z liniami Air India i jesteśmy gotowi im pomóc - oświadczył w czwartek amerykański koncern Boeing. Tego dnia Boeing 787-8 Dreamliner należący do linii lotniczych Air India rozbił się tuż po starcie z lotniska w Ahmadabadzie, największym mieście stanu Gudźarat na zachodzie Indii. Służby ratunkowe w Indiach bardzo nisko oceniły szanse, by ktokolwiek przeżył katastrofę.

W serwisie X został opublikowany film zarejestrowany na lotnisku w Ahmadabadzie, pokazujący tragiczny start maszyny Air India.

„Pozostajemy w kontakcie z liniami Air India w sprawie lotu 171 i jesteśmy gotowi je wesprzeć” - przekazał Boeing w komunikacie. Koncern dodał, że myślami jest z pasażerami, załogą, ratownikami i wszystkimi osobami, które dotknęła katastrofa.

Elementy wraku Boeinga Air India, który uległ katastrofie / autor: PAP/EPA/SIDDHARAJ SOLANKI

Na pokładzie samolotu było 230 pasażerów, 10 osób personelu pokładowego i dwaj piloci. Służby ratunkowe w Indiach bardzo nisko oceniły szanse, by ktokolwiek przeżył katastrofę.

Akcja ratunkowa na miejscu upadku samolotu / autor: PAP/EPA/SIDDHARAJ SOLANKI

Ekipy ratunkowe podkreśliły, że wśród ofiar tragedii jest też wiele osób, które przebywały w budynku, na który spadł samolot, oraz w najbliższym sąsiedztwie.

Krótko wcześniej policja cytowana przez Reutersa podała, że do miejscowych szpitali przetransportowano ciała ponad 100 osób.

Z miejsca katastrofy odtransportowano już ponad 100 ciał ofiar / autor: PAP/EPA/SIDDHARAJ SOLANKI

Tragedia w Ahmadabadzie to jedna z największych katastrof lotniczych w historii Indii - podał Reuters.

Ofiarami katastrofy były też osoby na ziemi na miejscu upadku maszyny / autor: PAP/EPA/SIDDHARAJ SOLANKI

Pilot dla Polsat News: zawiodły silniki

W rozmowie z Polsat News kapitan Tadeusz Wrona przeanalizował nagranie ukazujące ostatnie chwile indyjskiego dreamlinera i moment katastrofy. Pilot zauważył, że maszyna wyglądała jakby podchodziła do lądowania, co może potwierdzać wersję awarii silników.

Wrona podkreślił, że jeżeli zawiodły silniki, to dwa a nie jeden, ponieważ w drugim z przypadków maszyna zachowywałaby się zupełnie inaczej. Natomiast na nagraniu widać było zupełny brak mocy. - Zawiodły jednostki napędowe, z tego co ja widzę - mówił na antenie Polsat News.

Incydentów z udziałem Dreamlinerów

24 stycznia 2025 r. samolot 787-8 linii United Airlines, lecący z Lagos do Waszyngtonu, gwałtownie zmniejszył wysokość. W wyniku zdarzenia 15 osób odniosło lekkie obrażenia, a jedna wymagała hospitalizacji. Maszyna zawróciła i bezpiecznie wylądowała w Lagos.

W październiku 2024 r. Boeing 787-8 kolumbijskich linii Avianca, lecący z Bogoty do Madrytu, stracił ciśnienie w kabinie i awaryjnie lądował na wyspie Sao Miguel na Azorach.

W sierpniu 2024 r. 787-10 United Airlines na trasie Tel Awiw – Newark podczas lądowania napotkał silne turbulencje. 20 pasażerów odniosło obrażenia, a 7 z nich trafiło do szpitala. Maszyna awaryjnie wylądowała na lotnisku Stewart w Nowym Jorku.

W marcu 2024 r. 787-9 australijskich linii LATAM lecący z Sydney do Santiago de Chile niespodziewanie obniżył pułap o ok. 90 m. W zdarzeniu ucierpiało 50 osób, z czego 12 wymagało hospitalizacji. Samolot wylądował w Auckland.

W 2018 r. na lotnisku w Stambule Boeing 787-8 Royal Air Maroc podczas kołowania uderzył w ogon zaparkowanego Boeinga 777-300 Turkish Airlines.

W 2017 r. Boeing 787-9 British Airways lecący z Londynu do Delhi nad Belgią utracił ciśnienie w kabinie i awaryjnie wylądował w Brukseli.

Dreamlinery we flocie PLL Lot

Dreamlinery to pierwsze szerokokadłubowe samoloty, których kadłub i skrzydła wykonano w większości z włókien węglowych (w przypadku innych konstrukcji to głównie aluminium). Dzięki temu obniżono wagę maszyny, a pośrednio – zmniejszono zużycie paliwa i wydłużono jej zasięg.

Pierwszy lot testowy samolotu Dreamliner 787-8 odbył się w grudniu 2009 r. Maszyna otrzymała certyfikację Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA) w sierpniu 2011 r., wówczas uruchomiono produkcję seryjną. Pierwszym przewoźnikiem, który włączył do swojej floty 787-8 był japoński All Nippon Airways (ANA).

787-9 ma dłuższy kadłub niż wcześniejsza wersja, w efekcie czego zabiera na pokład więcej pasażerów. W zależności od konfiguracji miejsc w poszczególnych klasach, to od 280 do 296 osób (w przypadku 787-8 to od 242 do 248). Ta wersja otrzymała certyfikat FAA w 2014 r. i również wtedy roku ruszyła jej produkcja.

787-10 jest większy od poprzedników. W konfiguracji dwuklasowej (business i ekonomicza) zabiera na pokład 318 pasażerów, natomiast w jednoklasowej – nawet 429. Produkcja seryjna tych maszyn ruszyła w 2017 r., a certyfikację FAA wydała w styczniu 2018 r.

We wszystkich wersjach Dreamlinera wykorzystywane są silniki turbowentylatorowe, w tym modelami GEnx-1B produkowane przez General Electric oraz Trent-1000 produkowane przez Rolls-Royce.

Do czwartku rano na całym świecie eksploatowano 1116 Dreamlinerów, w tym 387 egzemplarzy wersji 787-8, 621 sztuk 787-9 oraz 98 sztuk 787-10.

Najwięcej tych maszyn jest we flotach All Nippon Airways (86), United Airlines (78), American Airlines (63), Qatar Airways (54).

Air India, właściciel maszyny, która rozbiła się w czwartek rano obecnie ma 33 Dreamlinery.

LOT ma w swojej flocie 15 dreamlinerów. Osiem w konfiguracji Boeing 787-8 i siedem B787-9. Dreamlinery pod barwami LOT-u latają na trasach dalekiego zasięgu — m.in. do Nowego Jorku, Chicago, Toronto, Seulu, Los Angeles czy Tokio.

Najdłuższym regularnym połączeniem rejsowym bez międzylądowania realizowanym z wykorzystaniem Dreamlinera (w wersji 787-9) jest lot z Melbourne w Australii do Dallas w Teksasie (USA) obsługiwany przez linie Quantas. To prawie 15 tys. kilometrów, a lot trwa prawie 18 godzin.

PAP, materiały prasowe, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Szokujące ceny używanych aut! Tyle zapłacisz za samochód w Polsce

Prezes NBP: przyjęcie euro dziś szkodliwe dla Polski

Polacy zapłacą krocie za prąd. Wraca opłata mocowa

»»Karol Nawrocki z uchwałą PKW na prezydenta RP – uroczystość na Zamku Królewskim – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!