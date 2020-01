KAS zlikwidował azjatycką mafię. Wpadli dzięki STIR

Zabezpieczono ponad 750 tys. zł na poczet zobowiązań podatkowych nieuczciwych firm. Nielegalne działanie polegało na legalizowaniu towarów sprowadzanych z Dalekiego Wschodu za pomocą nierzetelnych faktur VAT.

Ministerstwo Finansów do analizy wykorzystało System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR), który pozwala na wykrycie wykorzystywania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych.

Pracownicy łódzkiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) ustalili, że pewne firmy prowadzone przez obywateli państw azjatyckich, które działają w branży tekstylnej i współpracują z producentami odzieży sprzedawanej na podłódzkich targowiskach, nieprawidłowo ewidencjonują obroty. Działanie polegało na legalizowaniu towarów sprowadzanych z Dalekiego Wschodu za pomocą nierzetelnych faktur VAT.

7 stycznia 2020 r. przeszukano pomieszczenia na terenie sześciu posesji zlokalizowanych w woj. łódzkim. Przesłuchano 10 świadków i podejrzanych oraz zabezpieczono nierzetelną dokumentację finansowo-księgową.

Jeden z kontrolowanych przedsiębiorców otrzymywał na rachunek bankowy płatności od swoich kontrahentów, opiewające na bardzo wysokie kwoty, które nie były udokumentowane oraz płacił za zakupy firmom bez śladu w dokumentacji podatkowej. W nieuczciwym obrocie pozostawały setki tysięcy złotych.

Dzięki kontroli ujawniono również 3 niezgłoszone dotychczas miejsca prowadzenia działalności, w których funkcjonowały magazyny dzianin, tkanin i przędzy.

Na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych zabezpieczono łącznie na rachunku bankowym oraz w gotówce znalezionej w miejscu prowadzenia działalności ponad 750 tys. zł.

STIR to narzędzie analityczne Ministerstwa Finansów, które służy do skuteczniejszej walki z przestępczością podatkową i pozwala przeciwdziałać wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych.

Ministerstwo Finansów, KG