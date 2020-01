Unijne raje podatkowe rujnują gospodarkę UE

Kraje Unii Europejskiej (UE) tracą 170 mld euro rocznie przez unijne raje podatkowe, wynika z raportu przygotowanego przez Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) nt. funkcjonowania rajów podatkowych w ramach Unii Europejskiej „Niesprawiedliwość podatkowa w Unii Europejskiej. W kierunku większej solidarności w walce z unikaniem opodatkowania.” Wśród krajów tracących na funkcjonowaniu unijnych rajów podatkowych Polska znalazła się na 9. miejscu w UE z wynikiem 0,6 mld euro.

Analizując dane dotyczące unikania podatków w Europie, można dojść do smutnego wniosku, że solidarność jest tylko deklaratywną wartością w Unii Europejskiej. Straty wynikające z wykorzystywania międzynarodowych transakcji do oszustw podatkowych oraz unikania płacenia podatków zmniejszają dochody państw członkowskich UE o około 170 mld euro rocznie. Unia powinna podjąć zintegrowane działania na rzecz uszczelnienia systemu podatkowego, co mogłoby stać się dodatkowym źródłem finansowania dla nowego budżetu, konstruowanego już bez ważnego płatnika w postaci Wielkiej Brytanii. Te środki mogłyby również zasilić budżet Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej lub Green Deal”- powiedział dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego Piotr Arak, cytowany w komunikacie.